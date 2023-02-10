影／新南向政策推行已六年　范雲：至關重要

新南向政策其實在李登輝總統時期便已提出，蔡英文總統則是積極貫徹。如今台灣已推行新南向政策六年多，當記者專訪立委范雲時，她認為台灣發展新南向政策有其必要性，畢竟台灣不能過度依賴中國的貿易或經濟，以免對台灣造成更大的政治上的威脅。
記者賴正琳／綜合報導
新南向政策是基於台灣經濟發展需要，本於雙向互惠及多元發展原則所擬定之策略性計畫，同時也可作為積極整備國家之能量，參與區域經濟之融合。過往台灣政府從經貿合作、人才交流、資源共享與區域鏈結等四大面向著手，透過促進台灣和東協、南亞及紐澳等國的經貿、科技、文化等各層面的連結，共享資源、人才與市場，創造互利共赢的新合作模式；以及透過建立廣泛的協商和對話機制，形塑和新南向國家的合作共識，並有效解決相關問題和分歧，逐步累積互信，進而建立「經濟共同體意識」。
「其實連過去被認為是歐洲國家裡面比較親中的德國的外交部長，都呼籲各國不要太依賴中國，更何況是台灣。因此台灣的新南向政策，其實是非常重要的。」范雲說，並分析過去幾年，台灣因為新南向政策的緣故，東南亞的外籍生比例大幅提升，這是十分好的現象，不過也有負面事件發生。
在外籍生人數快速增長的同時，台灣在2021年卻被美國國務院的《人口販運問題報告》批評，人口販運者利用台灣「新南向政策」吸引東南亞學生前來台灣，再強迫他們勞動。這無疑是有心人對好的政策的利用和扭曲，因此范雲過去曾和台灣勞工陣線等民團舉行「國際學生淪為血汗奴工？！台灣高教不能成為人口販運溫床」記者會，為外籍生爭取應有權益。
台灣亞洲交流基金會董事長兼總統府資政蕭新煌曾在演講時，提及新南向政策是台灣深化東南亞、南亞及紐澳關係的軟戰略與區域政策，自然大於兩岸政策，也可充實各主要國家「亞太戰略構想」的政策內涵，且不只是彰顯台灣的軟實力，更是暖實力。未來，台灣仍需要加深新南向政策，並試圖發展出更深、更遠的網絡。