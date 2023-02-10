「盼2月14日開議！」民眾黨團：陳建仁先來施政報告
立院各黨團今（10）日將協商第10第7會期開議日，台灣民眾黨立院黨團今日於協商前呼籲2月14日儘速開議，行政院長陳建仁先到立院院會做施政報告、總質詢。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，目前不管是《全民共享經濟條例》、勞保年金改革、最低工資法、急迫的美中台關係等相當多事情有待解決，台藍綠兩黨默契是在2月17日開議，但立院作為負責任的民意機關，民眾黨主張2月14日進行開議，開議後新任閣揆陳建仁應率閣員來報告預算後續編列方向。
邱臣遠表示，這麽大一筆金額民眾黨團反對空白授權，為民進黨錯誤能源政策埋單，《全民共享條例》中關於台電撥補，他們是要打上問號，這跟後續能源與產業政策習習相關，包含電價要不要調整，民進黨全面執政就要全面負責，不可以再來糊弄人民；另外1000億要強化企業韌性部分，要扶植哪些產業這部分都要講清楚、說明白，立院應於2月14日開議，陳建仁應來立院做相關施政報告與總質詢。
邱臣遠表示，陳建仁過去也是年改小組召集人，民進黨執政7年期間對年改是相對牛步，對年輕人與相對弱勢是不公的，陳建仁也為此應該到立院來做專案報告。