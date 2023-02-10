盼蔡培慧回國會！綠青年部南投掃街 黃守達、楊子賢相挺
南投縣立委補選將於3月4日投票，民進黨提名前行政院中部辦公室執行長蔡培慧參選，中央黨部更派出由副秘書長黃建嘉率領的12人跨部門團隊進駐，期盼翻轉艱困選區；民進黨青年部主任阮俊達、副主任謝子涵也在本周先後帶領國務青組成「國務青陪慧團」，當起蔡培慧分身，賣力掃街拜票。阮俊達表示，國務青團隊的大學生和高中生用寒假空檔輪流輔選蔡培慧，讓人非常感動，期待3月4日能將「最挺年輕人」的蔡培慧送回立法院，讓她能夠將理想付諸實踐。
記者黃宣尹／綜合報導
民進黨除了中央黨部輔選團隊進駐外，青年部正副主任阮俊達、謝子涵也陸續帶領「國務青陪慧團」赴南投拜票，也有中部的黨籍議員加入串聯，期許發揮最大能量，替蔡培慧爭取南投縣民支持。
阮俊達表示，對於國務青團隊的大學生和高中生，本地人和外地人，利用寒假空檔輪流輔選蔡培慧，感到非常感動。陪慧團的行動將會繼續進行，期待3月4日能將「最挺年輕人」的蔡培慧，送回立法院，讓她能夠將理想付諸實踐。
台中市議員黃守達表示，給農村子弟、台大博士蔡培慧一個機會，一起替南投爭一口氣。民進黨「國務青陪慧團」有來自全台灣的年輕人來到南投市，就是要懇請大家幫忙、支持，一起為南投的未來打拚。
彰化縣議員楊子賢則表示，南投需要新的力量來當立委，請大家給一位沒有家世背景，一心一意只為南投的蔡培慧一個機會，讓南投有一個改變的力量。南投要改變，需要新勢力，立委補選請選給年輕的蔡培慧。
國務青代表楊林雨潔表示，「國務青培慧團」以南投子弟及各地大學生組成「陪慧團」展開南投輔選。到南投力挺蔡培慧，正是因為她做到太多國民黨做不到的事，從經濟、民生、建設、到交通規劃，都有青年的聲音，蔡培慧不只顧青年更讓青年有能力可以拚生活。