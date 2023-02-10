響應南市消弭月經貧窮 民團捐衛生棉給弱勢婦女、新住民
台南市政府自110年8月起率全國之先推動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭婦女及偏鄉女學生。國泰世華銀行基金會響應南市府消除月經貧窮政策，在今年2月8日捐助台南府社會局及教育局計5,778包衛生用品給台南市各校經濟弱勢女學生、街友、受暴婦女、身障婦女、監護兒少、新住民等弱勢家戶婦女，約有2,889位弱勢女性受惠。截至目前在多家企業共同享應下累計已捐助2萬6,280包，計有7,280位女性受惠，協助降低偏鄉女學生及弱勢家戶女性生理用品之日常消費支出。
記者賴正琳／綜合報導
黃偉哲市長指出，月經貧窮議題，是容易被忽略的隱性需求，因此台南市推動全台首創的「登月計畫」，市府團隊多次媒合民間團體、企業，捐助衛生棉予本市弱勢家戶女性及偏鄉女學生，並由社工送達受服務之家戶，此計畫也獲得中央的肯定，教育部長於去（111）年11月在立院應允，將跟進台南模式在全國各校園付諸實行，黃市長感謝中央採納台南模式，讓進步政策外溢到全台實施，共同為落實性平而打拚。
國泰世華銀行基金會李明賢董事長表示，基金會長期秉持「堅持做好事，直到世界改變」的信念，自93年起即推動「大樹計畫」為弱勢學童繳納學雜費，減輕弱勢家庭的經濟負擔，基金會連續21年辦理寒冬送暖活動，以實際行動關懷弱勢，今年響應台南市政府照顧驗勢優先之理念，捐贈衛生用品給弱勢家庭女學生及弱勢婦女，以保障弱勢婦女基本生活品質，是國泰世華銀行「公益」與「社會力」的成功結合，也落實基金會「給人幸福就是幸福」的理念。
社會局盧禹璁局長表示，感謝國泰世華銀行基金會響應消除月經貧窮政策，捐贈衛生棉予台南市弱勢家庭女學生與婦女朋友，給予弱勢女性實質關懷。盧禹璁指出為持續推動登月計畫，黃偉哲市長責成社會局運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實全市實物銀行衛生棉存量，以提供各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶的需求，給予必要的生理支持。
另外，為了提供洽公女性民眾不時之需，市府也貼心於全市各政府單位公廁放置免費衛生棉供使用，溫暖照顧女性需求，教育局亦配合各級學校性別教育，從校園講座推進為社區宣導，積極去除月經汙名化，全面破除月經歧視，消弭月經貧窮。