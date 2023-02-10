iRent資安事件引關注！民眾黨團籲設專責機關保護個資

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賴香伶指出，參考韓國及新加坡經驗，多將裁罰依據納入個人資料保護法，以法條明確規範，民眾黨團本會期開議當週已將《個人資料保護委員會組織法》送入院會，希望設置獨立監管單位，主動調查重大個資外洩案件、依法裁罰，未來也會推動《個人資料保護法》修法流程。
立委陳琬惠直言，資安界過去不斷宣導「配置錯誤」是雲端安全議題最普遍的威脅，然而從近期iRent數十萬筆用戶個資外洩來看，政府與民間企業依舊輕忽資料管理安全，且現下個資處理業務被層層外包，民眾無法明確得知使用者，未來《個資法》應強化保護策略，並建立明確揭露原則，要求非公務機關提出安全維護計畫、建立定型化契約。
陳琬惠表示，日前台灣戶政資料外流，被不法份子放在網路上兜售，不只國人權益受到侵害，嚴重的話還可能釀成國安危機。有很多方法與策略能解決台灣資安困境，像美國就採取「永不信任，一律驗證」的零信任架構，政府要拿出務實的資訊發展路徑與策略，專責機關成立之前，主責數位發展的唐鳳部長與數發部不能只會外宣與內宣，做好個資管理，資訊發展才能安全進步。
昨日剛當新手媽媽的立委吳欣盈也透過線上參與記者會，她表示，民眾反映個資外洩企業都不會依法通知，只有接到詐騙或行銷電話，才發現資料外流，台灣《個資法》根本沒有落實。此外，《個資法》規定超過20位當事人授權，才可提起集體訴訟，實務上很不方便，歐盟的「一般資料保護規則」（GDPR）授權公益團體可主動訴訟，相比之下更有效率。
吳欣盈直言，曾與數發部、國發會、健保署、資策會等相關單位開過3次會議，研議修正《個資法》，可是國內沒有獨立專責機關，各個部會互踢皮球，她日前針對數發部和國發會，提出3預算案，要求政府精進資安及研議導入GDPR，無論政府還是企業，都要做好準備迎接數位融入生活的新時代，唯有修法強化個資安全與民眾權益，國人才能沒有後顧之憂。
民眾黨團呼籲，台灣資安問題頻傳，雖然國發會今年2月6日承諾將在一個月內提出專責機關籌備期程，但是新內閣任期有限，組織整備時間非常緊迫，請中央儘速成立獨立專責機關，完善個資法關於資安維護與事後求償的修正，才能有效保障國人個資安全。