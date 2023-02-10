南市辦理新住民設計培訓專班　助失業者習得一技之長

台南市勞工局在今(112)年失業者職業訓練辦理美容美髮類、電腦資訊類、餐飲服務類、專業服務類及專業設計類等五大類課程與照顧服務員課程。其中，為了因應新住民、中高齡就業需求，特開辦形象整體造型設計培訓班(新住民專班)，及坐月子照顧服務人員訓練班(中高齡專班)，共計辦理逾70班次，將於3月底開始陸續招生，歡迎民眾踴躍報名參訓。
記者賴正琳／綜合報導
台南市勞工局王鑫基局長表示市長黃偉哲非常重視人才培育工作，勞工局為協助失業者習得一技之長，開辦失業者職業訓練至今已辦理452班次，培育12,369人，自106年開辦照顧服務員職業訓練，已經培育5,791名照顧服務員，透過CPR急救、居家用藥安全、急症處理、清潔、翻身拍背、正確餵食等課程，讓學員具備扎實的照顧服務知識與職能，更採取訓用合一策略，結合用人單位辦理就業媒合、協助就業，訓後就業率達8成以上，有效協助就業弱勢者重返職場，訓練品質連續12年獲得勞動部勞動力發展署人才發展品質管理評核金牌，更榮獲勞動部2022國家人才發展獎的肯定。王鑫基說在面對疫情多變的外在環境，為使培訓不中斷，勞工局透過實體及遠距課程模式雙管齊下，提供更便利的學習新管道，持續精進訓練品質，努力培訓及提升大台南勞工的軟實力及競爭力，讓台南成為人才培育的「希望家園」。
台南市勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，凡符合特定對象失業者(就業保險被保險人非自願離職者、獨力負擔家計者、中高齡、高齡者、長期失業者、原住民、身心障礙、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者等等)資格，參加職前訓練可全額補助訓練費用，而一般失業者參加訓練則補助80%，相關課程資訊可於3月底至永華市政中心、民治市政中心以及所轄各就業服務台索取招生簡章，或至勞工局職訓就服中心網站以及台灣就業通查詢，失業者職前訓練也可至全國7-11統一超商「i-bon」系統「下載－政令宣導－台南市政府找頭路」免費查詢；亦可於上班時間電洽民政市政中心(06)6330820分機302~304、306、307、永華市政中心(06)2991111分機7776、7777、7780、1810，將有專人提供服務。