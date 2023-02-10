越南媽媽扛起三子家計、來台打拼 靠「自行到案」返鄉
移民署新北市專勤隊日前受理1名越南籍女性看護工自行到案手續，藉「擴大自行到案專案」得以減輕裁罰，使其順利返國。年逾半百的阿平（化名），因為丈夫長期酗酒失業，擔起一家生計的她，為了扶養在越南的3名兒子，在民國93年間來台擔任看護工工作14年，每個月將所賺取的薪資轉匯回越南，養育3名孩子們讀書直到成家立業。
記者賴正琳／綜合報導
阿平原本想在居留期滿時返國，卻因為家庭經濟因素及新型冠狀疫情爆發不得已滯留台灣，近期更得知家中80歲的哥哥罹患癌症，時日不多，焦急的阿平在前往移民署北區事務大隊新北市專勤隊辦理自行到案手續，得知正逢移民署實施擴大自行到案專案，免收容、減輕罰鍰（新台幣1萬元降至2千元），且不管制禁止入國，她如釋重負地表示終於可以返國與家人團聚並探望病重的哥哥了。
新北市專勤隊表示為因應各國疫情趨緩且國際航班恢復運行，為協助逾期停（居）留外來人口儘速返國，移民署於112年2月1日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，為期5個月的專案期間「自行到案」者，從寬論處，以採行免收容、繳納最低額度罰鍰（2千元），且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期外來人口自行到案。