駕駛疑癲癇發作開車暴衝！行人遭撞昏迷 交通部回應了
台中市一名廖姓男駕駛疑似因癲癇發作，在9日晚間8時許駕車暴衝，擦撞2部自小客車及4部機車後，又再撞進騎樓造成3名行人受傷，其中1人重傷昏迷，由於交通部在2020年9月7日起，才放寬患癲癇疾病者有條件可考照駕駛汽機車，此次事故發生讓相關行車安全再受關注，對此，交通部也做出回應。
編輯中心／綜合報導
交通部指出，2006年台灣被聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）認為，禁止考汽機車駕照規定歧視身心障礙者，因此在邀集醫學專家和學者討論研擬修法後，於2020年9月7日放寬罹患癲癇患者，若2年沒發病且取得醫師診斷證明書即可考汽機車駕照，但須每2年定期換照至公路監理機關定期審驗持照條件，同時體檢時，需檢具最近3個月由醫療院所之神經專科醫師出具診斷證明書等規定。
不過，昨日台中車禍廖男疑似在駕車時癲癇發作，交通部表示，將了解該案是否為放寬案例，發病須繳回或註銷駕照，至於未來是否需檢討考照規定，不排除洽醫學專家討論，公路總局也會去了解是否為放寬新上路規定適用的患者，或是之前沒有被列管的新發病患者。
稍早台中區監理所表示，廖男明顯違規，造成路人受傷，監理所將寄出通知書，要求3個月內繳回駕照，否則將主動註銷。（編輯：林莞茜）