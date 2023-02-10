中國地方債恐影響台灣經濟？總經專家：2層面要密切關注

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中國地方債務話題討論已久，邱達生表示，問題的根源最主要是源自於2008、2009年全球金融海嘯時期，當時中國大舉投入4兆人民幣救市，然而，這些錢並無反應在政府消費上，而是反映在固定投資，也就是說，這4兆人民幣其實是由地方在執行。
世界多數國家在金融海嘯之際，經濟成長率皆受到衝擊呈現負成長，其中也包括台灣，不過，中國當年度GDP竟可達9.44%，看似絲毫未受全球金融危機衝擊，但觀察出口表現卻呈年減8.27%，顯見中國並非毫無受到影響，只是當時中國將固定投資拉升到24.3％，等於是以大水漫灌的方式在救市。
中國透過此舉來活絡經濟，卻使得信用過度寬鬆，且經逐年惡化才導致如今的結果，雖然中國在金融危機之後有進行盤點，但最後也不了了之，後續也並無進行槓桿措施，也沒有找到可以讓問題落幕，或是讓債務規模能夠削減的辦法。
儘管債務積累情況嚴峻，中國財政部仍然提前下達2023年新增債務額度，且自1月起密集發債，邱達生表示，由於中國資訊不夠透明，無法清楚真正的內幕，但他猜測可能與「趕進度復甦」有關。
中國官方在2022年初將經濟成長目標定為5.5%，並計畫接下來的5年皆需達成此目標，然而，去年的經濟成長卻出乎意料之外的差，今年開始，國際對中國賦予厚望，認為全球在2023年的經濟成長狀況如何，要看中國復甦的態勢，因此中國必須持續趕進度，讓整體復甦力道更為強勁。
中國地方政府早已債台高築，中央政府財赤同樣嚴峻，各界擔心是否會造成濫印貨幣，繼而推高通貨膨脹，使百姓深陷生活危機？邱達生認為，中國比較不會選擇實施西方國家的量化寬鬆措施，當然，在疫情期間，仍然有進行貨幣寬鬆的政策，但在這方面的管制較為審慎嚴格，因此對於如今中國的債務現況，是否會使其走向西方國家的量化寬鬆措施，他仍抱持著存疑的態度。
未來，中國的地方債物問題看起來也只能以「發新債、還舊債」的方式處理，但若無尋得解決辦法，債物勢必會繼續累積，因此目前暫無看到有明顯的改善跡象。
中國的地方債問題已經被談論十幾年之久，邱達生說，「並不是債務很高，就一定會出事」，等到無法再以發新債來還舊債時，真正的危機才會爆發，如同2012年的歐債危機。
中國是一個大規模的計劃經濟體，通常自由市場經濟比較會發生破產的情形，但地方債務持續攀升是否會衝擊台灣經濟，他表示，可能影響2個層面，首先，兩岸經貿關係仍緊密，若中國想要以較為寬鬆的措施來解決債務的問題，恐導致人民幣匯率波動牽連台灣。第二，中央若開始貫徹地方樽節，導致需求降低，將使台灣出口貿易受到衝擊。
然而，中國地方債物問題如同「溫水煮青蛙」，死撐在那並不會對中國、台灣，或是以中國為主要經貿往來的國家產生立即的衝擊，但問題必須解決才有助於整體財政健康。
邱達生強調，議題值得關注，但台灣也無能為力，加上自2018年後，經歷美中貿易戰以及新冠肺炎疫情，如今的兩岸關係確實不像美國前總統川普上任前那樣緊密，甚至在2020年、2021年，兩岸的經濟表現似乎出現脫鉤的現象。
2020年，台灣經濟表現是亞洲最好，過去中國若受到比較嚴重的外部衝擊，各界大多也會認為台灣經濟不會有多高的成長力，像是國際貨幣基金在2020年時，判斷台灣的經濟成長率恐年減4%，後來卻成長3.4%，會有這樣的差距，表示兩岸經濟的連結性已在貿易戰以及疫情影響之下拉開距離，因此受到連帶衝擊的影響就不會像以前一樣這麼高。