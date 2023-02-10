立院2/17開議邀陳建仁施政報告 2/21表決普發現金條例
行政院日前提出全民共享特別條例草案，每人將普發現金6000元，立院各政黨今（10）日舉行朝野協商開議日期，儘管民眾黨呼籲2月14日就開議，最後朝野協商達成共識，各黨團同意定於2月17日為第10屆第7會期開議日，開議當日並邀請行政院院長陳建仁率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，21日表決普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。
記者呂炯昌／台北報導
立院秘書處指出，立院朝野協商結論，各黨團同意定於2月17日舉行第10屆第7會期第1次會議，2月17日開議日將邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。
立院指出，有關國民黨黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，於2月21日(星期二)院會進行表決處理，並完成立法程序。
立院指出，行政院如於3月2日以前函送依上開條例編製之特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並於同日邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告該預算案編製經過並備質詢。