2024總統大選黨內郭、侯相爭？羅智強：都沒政黨輪替重要
國民黨台北市前議員羅智強今（10）日召開記者會，宣布投入2024大安區立委選戰。而在會後被問到國民黨內針對總統大選候選人爭議，羅智強也直言，侯友宜與郭台銘可能都想擔任總統為台灣服務，「但是你們兩個都沒有政黨輪替重要，政黨輪替最重要。」
記者丁上程／台北報導
針對黨內總統提名人選，羅智強也替黨主席朱立倫講話，「當家有當家的難，走路人不知道挑擔的苦。」羅智強說，接下來朱要主導整個總統候選人的提名，但可以預見的是無論規則怎麼制定，恐怕都沒辦法讓所有人滿意，「既然主席說3月4日後會處理這件事，我覺得大家就是給他一點空間跟時間。」
而針對新北市長侯友宜以及鴻海集團創辦人郭台銘，現在黨內呼聲最高的兩名可能候選人，羅智強也開玩笑表示，只要兩個人能夠整合好，2024政黨輪替機率是相當高的，「當然是玩笑話，這兩個人乾脆抽籤算了。」不過話鋒一轉羅智強也直言，雖然兩人可能都想擔任總統替台灣服務，「但是你們都沒有政黨輪替重要，政黨輪替最重要。」
羅智強直言，重點在於「整合」，無論最後是誰代表在野黨參選2024總統大選，都應該做好整合，「大家放下個人執念，努力整合出最好的候選人，這場仗一定要贏。」羅智強說，無論大家是支持侯友宜、郭台銘，或是張亞中、柯文哲、趙少康都好，一但最後整合出一個最強的候選人，就放下那些彼此的愛恨情仇，全力支持。