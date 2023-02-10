新北市憾事連連　民進黨砲轟：侯友宜再傲慢也不應擺爛

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顏蔚慈表示，昨天自己的選區蘆洲又發生一起68歲獨居老翁死亡在家無人問的遺憾事件，這已經是新北市近三個月來，第五起獨居老人在家死亡無人問的事件。從之前中和的事件來看，長照中心對於獨居長輩，沒有提供居家的照護，對身障的兒子，也沒有提供居家的服務；
另外，顏蔚慈說，蘆洲68歲的老翁，也沒有被列管造冊，新北市政府可說是該列管的沒有列管，該關懷的也沒有關懷，各局處也都說要好好做事，但都一問三不知。包括社會局、衛生局到民政單位、警政單位，跨局處的整合、溝通、合作幾乎是零，連結地方里鄰的通報系統，也都沒有發生任何作用。侯市府還進而檢討這些底層的脆弱家庭，指稱這些家庭沒有主動求助，新北市的社會安全網，可說是越補越大洞。
顏蔚慈表示，蔡英文政府的社福支出破歷年新高，編列了超過7000億要來投入社安網的人力以及資源，但新北市歷年在社會安全網的專業人力進用率上，都是六都最後，從109年的63.7％，到110年的77.6％，對於基層同仁的權益絲毫不顧，連幫這些最辛苦的社工人員增加名額都不願意。她呼籲新北市府，把這些中央政府已經編好預算，用最快的速度，補足最基層人力，也把新北市的社安網補一補。
戴瑋姍表示，新北市在這一個多月以來，已經有四起重大社安事件發生，可見新北市政府沒辦法在第一時間掌握每一位獨居老人或需要關懷的弱勢家庭，並給予幫助，所以才有這麼多悲劇產生。戴瑋姍舉例，前段時間有新北市中和有一家4口3人身亡成為乾屍；還有經濟困難的土城夫妻陳屍在家超過二個月，可是沒有任何社政系統來切入進行協助，大家沒有看到侯友宜在整體的社會安全網裡，有做出任何的輔助行為。
戴瑋姍強調，侯友宜過去拍胸脯表示他在當副市長的年代，為社安系統做了一個大數據、資料庫，可以提升新北市的社福，但顯然完全沒有作用，而且調閱資料也沒有拿到任何資訊，社會局到底掌握什麼？另外，新北市有自己的愛心大平台，多年來總共募得40億元的善款，但卻沒有支用制度、善款委員會，更沒有進到議會的監督，雖然有徵信，但卻只看到受贈機關，用在哪、誰獲得善款都無法知道，「根本就是淪為侯友宜的小金庫」，最近的不幸案件，這些人真有獲得民間的善意嗎？侯友宜有必要說清楚，把社會安全網補起來，不要再發生憾事。
張志豪表示，侯友宜老是說「好好做事」，但接連兩個月發生多起憾事，讓人感到非常遺憾，也對新北市民感到擔憂。他質疑，過去這幾件憾事所造成的不幸，主要就是侯市府為了選總統，整個新北市政府社政系統完全失靈，螺絲掉滿地。而侯市府緊抓在手的新北市好日子愛心大平台，多年累積超過40億的愛心資源，沒有經過議會監督，也不禁讓人懷疑這可能成為下一步侯友宜選總統的小金庫，侯友宜與新北市政府應該清楚說明。
張志豪表示，蔡英文政府上任以來，逐年增加社工人力、調高社政薪資，今年中央政府總預算的社福支出編列突破7000億，希望可以幫助更多需要的人，請問新北市政府的社政系統與社會安全往的建構有跟上嗎？接連發生多起不幸事件，請問侯友宜有好好檢討新北市政府的社政系統嗎？新北市政府社會福利六都人均最低，中央與地方政府應該一起打拚，而不是雙頭馬車，呼籲侯友宜不應只是口頭說「好好做事」，更應該把事情做好，不要成天只為選總統、一己之私罔顧社會安全、新北市民生活福祉與福利。