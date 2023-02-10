惠光導盲犬培訓中心揭牌　蔡英文：建構友善視障者的環境

我是廣告 請繼續往下閱讀
她提到，自己收養了3隻退役的導盲犬，非常活潑、乖巧。導盲犬在服役時盡忠職守，退役後，也非常親近收養的家庭，牠們受過良好的訓練，十分聽話，即使年紀大了，也不會太難照顧。
蔡英文表示，很高興看到導盲犬能使用新的設備，在更優質、更專業的環境中進行培訓。這座培訓中心，不僅擁有嶄新的犬舍辦公室、戶外遊戲室，還有兼具通風和採光的洗澡間；室內遊戲室的遊戲設施也特別使用多種材質製作，幫助導盲犬在玩樂的同時，能夠適應不同材質的地面，並建立自信心。
蔡英文指出，導盲犬能在這麼專業而舒適的環境下成長、培訓，以造福更多的視障朋友，要歸功於惠光導盲犬教育基金會的付出。26年前，台灣第一隻導盲犬Aggie就是經過惠光的促成，為台灣視障朋友的生活帶來改變。後來惠光也成為台灣第一個經衛福部認可，以培訓導盲犬為目標的基金會。
蔡英文說，這些年在惠光和政府的攜手合作下，不斷提升導盲犬訓練制度、完善專業服務，也讓社會大眾對導盲犬有更進一步的認識，她非常感謝惠光對導盲犬和視障朋友多年來的努力和貢獻。
蔡英文表示，今天有兩隻合格導盲犬畢業了，她來參加牠們的畢業典禮，很開心看到更多可愛的生力軍，來幫助有需要的視障朋友。大家都知道，培育一隻合格的導盲犬，需要付出許多時間及心力，政府要繼續努力，達到視障者和導盲犬的理想比例。
蔡英文認為，除了持續完備相關政策和法令，也要讓更多人認識導盲犬，讓視障朋友和導盲犬可以安心、自由地出入公共場所。她呼籲，如果遇到正在上班上課的導盲犬，請遵守「四不一問」，所謂「四不」就是不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所，「一問」則是主動出聲詢問視障朋友，是否有需要協助的地方。
最後，蔡英文再次感謝惠光的付出，期許大家一起努力，建構友善導盲犬和視障朋友的環境。隨後，她與現場貴賓一同參與導盲犬畢業典禮，並進行揭牌及園區模型揭幕儀式。
包括惠光導盲犬學校校長曾瀚霖、惠光導盲犬教育基金會董事長曾黃麗明、僑務委員會副委員長阮昭雄，以及民進黨立委吳秉叡等均出席活動。