WBC／「史上最強名單」！大聯盟官網看好美國進冠軍賽

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首先提到，這次美國想挑戰衛冕雖然相隔了6年，但是總管Tony Reagins做得非常好，幾乎湊齊了史上最佳的美國隊陣容，特別是在2017年第四屆比賽代表美國隊，並拿下該屆賽事MVP的Marcus Stroman轉投波多黎各之後，美國更需要這些好手來幫忙打下衛冕大業。
文中還表示，雖然美國隊總是保持競爭力，但是本屆的名單卻幾乎每個位置都是全明星或是銀棒獎的等級，除了一壘有去年賽季的國聯MVP-Paul Goldschmidt坐鎮之外，三壘還有「防守精華」Nolan Arenado，以及J.T. Realmuto將鎮守本壘大關，豪華的陣容不只有內野，外野防區也有包含Mookie Betts、Cedric Mullins、Mike Trout和Kyle Tucker等球星，並且還認為「這份名單的全明星球員比他們空下來的位置還多」。
最後點出先發輪值，雖然很多球星害怕季前比賽導致手臂受傷，但本屆的美國隊仍招募到了三屆賽揚獎得主Clayton Kershaw、兩屆全明星球員Lance Lynn、「老鬼」Adam Wainwright與去年大突破的Nestor Cortes等強投，對於本屆賽事美國隊成績的期望，作者直言「若沒能進到最後一天的比賽，那將會十分令人失望」，顯然對於本屆的美國隊非常有信心。