創高！台積電1月營收逾2000億 月增3.9%、年增16.2%
台積電今（10）日公佈2023年1月合併營收約為新台幣2000.51億元，較上月增加了3.9%，也較去年同期增加了16.2%，創歷年同期新高紀錄。台積電今日股價也強勁上揚，早盤股價最高衝上546元，創去年6月以來新高價，終場漲5元，收在545元，漲幅0.9%。
記者許家禎／台北報導
台積電1月營收首度超過2000億元，來到2000.51億元，為歷年同期新高，較上個月的1925.60億元增加了3.9%，也較去年同期的1721.76億元增加了16.2%。
台積電之前在法說會上表示，2023年第一季，因總體經濟情勢依然孱弱，預期終端市場需求持續疲軟以及客戶進一步的庫存調整將影響公司業績。預估合併營收介於167億美元到175億美元之間（約新台幣5126.9億元至5372.5億元）。若以新台幣30.7元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於53.5%到55.5%之間；營業利益率預計介於41.5%到43.5%之間。
而台積電2奈米廠的中科二期擴建，日前（8日）通過環評大會審查，台積電對外回應表示，台積公司樂見其成，並將秉持一貫的承諾透過氣候與能源、水管理、資源循環及空氣汙染防制等面向，以具體作為實踐綠色製造。