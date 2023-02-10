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NBA／威少給湖人帶來壞時光　但稱不上「更衣室吸血鬼」

▲Russell Westbrook和LeBron James之間的關係引起人們關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook和LeBron James之間的關係引起人們關注。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

事情正在失控，就在ESPN記者Dave McMenamin在電視節目上公開稱Russell Westbrook是一個「更衣室吸血鬼」時，這位超級球星正在為湖人近年最失敗的一筆交易背鍋，隨之而來的是永無止境的政治追殺。

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「在這次的交易中，湖人陣容更年輕了，獲得了投籃能力，得到了具有換防能力的防守者。另外，正如一位消息人士告訴我的那樣：『你從更衣室裡帶走了一個吸血鬼』，如字面上的意義，那一位吸走球隊更衣室血液的人——Westbrook也前往下一站了。」McMenamin在節目上這樣說道。

在交易截止日前，湖人成功靠著一筆精彩的三方交易，補強了外線投射能力和鋒線，他們有機會在最後20幾場比賽把戰績抬升到理想位置。不過不要忘記，他們在兩個賽季前還是冠軍球隊，之所以落入目前的局面，除了傷病之外，更因為和巫師做了那一筆自毀化學效應的交易。

Westbrook是湖人更衣室的吸血鬼嗎？這樣的說法有很強的個人針對性，因為它不僅僅批評了其在場上的實力，還攻擊了這位球員的職業道德，將湖人這近2季的錯誤都歸咎於他。

顯而易見的，Westbrook已經不是聯盟前一百的球員了，特別是在和其他球星一起搭檔時，由於缺乏投射能力、防守不夠好、以及差勁的出手選擇，他沒辦法和他們產生良好的反應。

上個賽季的Westbrook應該要受到一些指責，因為他對於Frank Vogel的戰術很消極，不願意將球隊擺在自己前面。但作為一名前球星，突然遭逢這樣大的身份轉變，似乎也必須給予他一些諒解。

而在這一季，Westbrook已經接受了自己替補的身份，上了場就是做自己最擅長的事——努力去攻擊籃框，並且避免低效的外線出手，分擔球隊的組織壓力、嘗試推快節奏，我認為他已經做了自己能做的了。

他確實是和湖人陣容不來電，無法和LeBron James及Anthony Davis打出符合他們身價的表現，但實際上將他帶來洛杉磯的是湖人管理層，也就是現在突然又廣受讚譽的Rob Pelinka。而且不要忘記，任何人都不會相信這種等級的交易能在沒有經過James和AD的同意下成行。

Westbrook本季薪資4706萬美元，他應該被批評，因為他場上的表現不接近自己高昂的薪水，他的生涯及歷史定位是否被高估也值得討論。但這些評論應該保持客觀、且盡可能的降低對他及他家人生活的危害，就如同其妻所說，現在她不得不向孩子解釋自己的丈夫不是一個「更衣室吸血鬼」。

湖人是聯盟豪門，在James加入後也一直擁有最高流量。但當他們現在連附加賽都進不去時，社群和一些媒體不應該用一些低俗的電視劇戲碼來博取眼球。

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