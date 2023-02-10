台灣隊救援！女捲縫隙遭壓命危　「就地截肢」搶救影片曝

男子餐敘酒後摔斷頸椎險癱！ 緊急動刀除「病母」救命

男子餐敘酒後摔斷頸椎險癱！ 緊急動刀除「病母」救命
男子餐敘酒後摔斷頸椎險癱！ 緊急動刀除「病母」救命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】劉先生年初五與好友餐敘時把酒言歡，回家休息後覺得不舒服，當走到浴室時突然失去意識撲倒，不僅撞腫額頭，更造成頸椎骨折、椎間盤突出，讓雙臂到虎口處劇烈刺麻痛，腫脹無力，幸好透過緊急開刀，大幅改善疼痛與症狀，並於日前歡喜出院。

我是廣告 請繼續往下閱讀

骨折致雙上肢無力腫脹　緊急手術「鈦合金鋼板」固定

大林慈濟醫院副院長、斗六慈濟醫院院長簡瑞騰指出，從病人受傷的過程及症狀判斷，應不僅是單純的骨刺或椎間盤突出，只是從檢查影像中看不到明顯的骨折移位。開刀進去就發現4-5節頸椎周圍已經瘀青、出血，確定是骨折合併嚴重椎間盤突出、脊髓壓迫，造成雙上肢無力、腫脹與麻痛，當下除了做徹底的椎間盤切除、脊髓減壓、支架融合外，更重要地是置放鈦合金鋼板做固定。

簡瑞騰說，因為劉先生的頸椎原本就有退化、骨刺的問題，但因症狀輕微而不以為意，經過這次受傷把「病母」激發出來，並因緣際會來大林慈濟做了徹底的手術解決，也避免未來如果遭受更大的撞擊，比如高處跌落、車禍意外等情況，可能會造成四肢癱瘓。

嚴重恐癱瘓　頸椎不適應立即就醫

簡瑞騰提醒，從病人頭部外傷的位置和情況就能大概判斷出頸椎哪個部位受傷，例如高位的第二頸椎骨折，最典型的症狀就是轉頭時後頸會劇痛、或有喀喀聲，也沒辦法低頭或仰頭。劉先生幸運的是頸椎4-5節骨折，神經壓迫導致手麻痛無力，更嚴重的話甚至會四肢癱瘓、大小便失禁，所以千萬不要以為只是小傷而不以為意。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56692

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

使用鼻胃管正確照護法！醫：自行更換恐有肺炎風險！

14歲國三生體重高達124公斤 「4疾病」悄上身

孩子偷懶不想上學？可能是「懼（拒）學症」　北榮向日葵學園助青少年重返校園

產婦接種HPV疫苗顧健康　醫籲新手爸一起施打防多癌一病

我是廣告 請繼續往下閱讀