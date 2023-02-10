男子餐敘酒後摔斷頸椎險癱！ 緊急動刀除「病母」救命

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骨折致雙上肢無力腫脹 緊急手術「鈦合金鋼板」固定大林慈濟醫院副院長、斗六慈濟醫院院長簡瑞騰指出，從病人受傷的過程及症狀判斷，應不僅是單純的骨刺或椎間盤突出，只是從檢查影像中看不到明顯的骨折移位。開刀進去就發現4-5節頸椎周圍已經瘀青、出血，確定是骨折合併嚴重椎間盤突出、脊髓壓迫，造成雙上肢無力、腫脹與麻痛，當下除了做徹底的椎間盤切除、脊髓減壓、支架融合外，更重要地是置放鈦合金鋼板做固定。
簡瑞騰說，因為劉先生的頸椎原本就有退化、骨刺的問題，但因症狀輕微而不以為意，經過這次受傷把「病母」激發出來，並因緣際會來大林慈濟做了徹底的手術解決，也避免未來如果遭受更大的撞擊，比如高處跌落、車禍意外等情況，可能會造成四肢癱瘓。
嚴重恐癱瘓 頸椎不適應立即就醫簡瑞騰提醒，從病人頭部外傷的位置和情況就能大概判斷出頸椎哪個部位受傷，例如高位的第二頸椎骨折，最典型的症狀就是轉頭時後頸會劇痛、或有喀喀聲，也沒辦法低頭或仰頭。劉先生幸運的是頸椎4-5節骨折，神經壓迫導致手麻痛無力，更嚴重的話甚至會四肢癱瘓、大小便失禁，所以千萬不要以為只是小傷而不以為意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56692
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