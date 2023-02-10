郭朱配傳卡侯？侯友宜：扮演不一樣的角色、都愛台灣

針對政壇近日傳出，2024總統大選由鴻海集團創辦人郭台銘搭配國民黨主席朱立倫的「郭朱配」組合，被解讀是在卡侯。新北市長侯友宜今（10）日在出席安坑輕軌通車典禮後受訪沒有直接回應，僅表示每一個人在台灣這塊土地成長，扮演不一樣的角色，都愛台灣，願意面對所有的困境齊心齊力、同心齊力團結在一起，讓國家、台灣這塊土地會更好。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者也再問到，對於國民黨內的人認為不宜幫郭台銘開場，擔憂會引發內部反彈。侯友宜對此仍選擇避答，僅重申為國家做事、為人民做事是不分你我、族群跟黨派，大家同心齊力，只要有心，願意奉獻自己之力，都更應該給他鼓勵。
侯友宜強調，用這樣一個心情，一起共同面對，讓中華民國、台灣未來如同軌道建設一樣，不管是前任、後接任的，不管是中央跟地方，大家都需要攜手合作，所以安坑輕軌絕對不是單一現在的市政府的努力，是很多人的努力，都要心存感恩，謝謝他們的努力，用感恩惜福的心情，大家手牽手，好好努力為這塊土地打拚。
媒體最後也問到黨內推總統候選人應該用怎樣的遊戲規則，以及是否應盡快表態參選，侯友宜還是選擇避談，僅簡答回說每一個人在自己的工作崗位上好好盡心盡力，努力扮演自己的角色，就像今天的捷運系統能夠順利完工，非常感恩，這裡面不管中央跟地方，甚至很多人關心，謝謝大家的幫忙，強調他還是還是秉持一個心情、「不忘初心」。