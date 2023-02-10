向境外生宣導在台資訊　移民署擴大「自行到案」專案

寒假接近尾聲，各大專院校陸續開學，為了防範外籍學生來台後不諳法令而觸法，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站偕同花蓮縣專勤隊於本（2）月10日前往轄內東華大學進行居、停留法令宣導，希望學生能掌握在台重要資訊，保障自身權益。並特別針對移民署自2月1日起實施的「擴大自行到案專案」作說明，籲請學生如果有認識在台逾期停居留的外來人口，能夠鼓勵當事人把握本次專案機會，在加重逾期罰鍰及管制前，趕快出面自行到案。
記者賴正琳／綜合報導
東華大學為東台灣首屈一指的大學，近年致力於海外招生，目前校內有近千名國際學生，該校國際事務處於本（10）日上午為本學期報到之外籍生舉辦「2023年春季班新生入學指導說明會」，除學校向新生說明在校相關規定外，來臺就學之學生常因語言、文化或習俗不同，及不諳法令，致產生逾期居留、非法工作，甚至成為詐騙集團鎖定的對象，影響後續居留權益，移民署花蓮縣服務站利用該說明會機會向學生進行居、停留法令宣導。首先，由該站同仁以流利的英文為學生介紹「外籍學生線上申辦系統」，提醒學生如持居留簽證入境，應於15日內透過「外籍學生線上申辦系統」申請居留證；如居留證到期，應於屆滿前30日至該系統申請延期，千萬不要因疏忽未辦理而逾期受罰。並提醒學生嚴禁非法工作，如要工作應向勞動部申請工作許可。接著由花蓮縣專勤隊進行防制人口販運、反詐騙等預防犯罪宣導，籲請學生在台避免捲入網路詐騙及在台犯罪，務必保護自身權益。
另外，特別向學生宣導自本(112)年2月1日起至6月30日止，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，周遭如有逾期停(居)留外來人口，應鼓勵他們把握本次專案機會，勇於自行到案，早日返回母國。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，移民署非常重視學生在台權益，主動走入校園關懷離鄉背井來台就學的境外生，希望學生在台期間能萬事順遂，愛上台灣這塊土地，畢業後續留台工作。另外，為了協助逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，移民署自今年2月1日起推動「擴大自行到案專案」，該專案設有免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，民眾可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。