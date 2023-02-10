《單身即地獄》推出第3季！規則大改「新地獄島更逼人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日討論熱烈的《體能之巔：百人大挑戰》也正式打入全球Top 10非英語節目榜第二名，Netflix乘勝追擊，確定推出《Siren: Survive the Island》，邀請韓國不同職業背景的體能絕佳女性攜手組隊，在一座無人島上為生存而戰。
有鑑於韓國喪屍題材遠近馳名，新綜藝《喪屍宇宙》即將播出，節目邀請多名參賽者在喪屍肆虐的首爾奮力求生，而且為了讓場景更加逼真，影集《殭屍校園》的美術團隊、《屍戰朝鮮》的動作指導團隊，都會加入陣容，訓練節目中的喪屍。
Netflix「2023年實境和綜藝節目」上線時間表：
《體能之巔：百人大挑戰》這部極限生存節目旨在找到擁有最佳體能的完美體格。專為本節目布置的遼闊場景成為100名男男女女競爭的舞台，他們都以自己的體能為傲，無論年齡、不分性別，大家將一起爭奪「最佳體能王」的頭銜。
《Siren: Survive the Island》召集24名女性，她們個個戰力強大、精擅策略，將根據職業分組較勁。節目名稱中的「Siren」具有雙重涵義，既是「警鈴聲」，也可以指「蛇蠍美人」，參與本節目的女性都擁有強大體能與策略頭腦，來自多元職業背景：警官、消防員、保鑣、特技演員、軍事人員和運動員。她們依照工作來組隊，在一項項考驗中挑戰極限，最後只有一支隊伍得以脫穎而出。節目以一座不知名荒島為舞台，在為期七天六夜的生存戰中，她們必須打一場激烈心理戰， 還得彼此合作無間。各種極端環境、幅員遼闊的場景與意料之外的峰迴路轉，都讓節目更加引人入勝。
《Nineteen to Twenty》追蹤一群即將年滿20歲的Z世代青少年，聚焦他們在花樣年華的繽紛生活。在19歲的最後一週，大家齊聚「19歲學院（19 School）」，學習成年生活所需的實用知識，準備轉大人。接下來在1月1日，他們則會搬到「20歲之屋（20 House）」，不受父母和老師的管教，在此獨立生活。這群19歲的青少年在《Nineteen to Twenty》中激盪出青春活潑又洋溢懷舊之情。
《喪屍宇宙》構築出不同以往的全新喪屍世界，參賽者必須在喪屍橫行的首爾完成各項任務，奮力求生存。幕後團隊延攬《殭屍校園》的美術團隊和《屍戰朝鮮》的喪屍類型動作編排，聯手打造逼真又刺激的喪屍宇宙。參賽者堅持到底的求生過程包括完成覓食、安排移動方式或尋找避難棲身之所等任務，甚至得在夥伴遭到喪屍感染時決定該拯救或棄之不顧，過程將令觀眾看得坐立難安。
《魔鬼的計謀》這部心理遊戲生存娛樂節目中，最終贏家可抱走5億韓元的鉅額獎金。參賽者包括各路名流與網紅，魔鬼給他們的第一個建議，就是褪下在社群媒體上的面具，展露真實身分。
《單身即地獄》一群單身男女來到荒島上，他們個個都是調情大師，將在島嶼上尋覓真愛，只有配對成功才能雙宿雙飛到天堂度過浪漫約會夜。參賽者只能在有限空間內活動，對彼此的年齡和職業也都一無所知，但流露出的情感坦率而未經修飾，因而吸引全球觀眾的目光。火辣迷人的新一批參賽者將前往新地點、遵循新規則，意料之外的轉折不在話下，保證讓觀眾看得欲罷不能。