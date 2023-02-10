家樂福愛河店不關了！官方親曝原因 在地人笑：白哭一場
家樂福愛河店在地經營27年，原本公告將於2月19日停止營業，昨（9）日撤下歇業公告引發討論，家樂福也正式回應，原本因租約到期要結束營業，因感受到在地居民的不捨，與地主豐邑建設多次協調後，同意讓愛河店繼續營業，不過對於續約時常不願多透露。網友得知消息後，也紛紛笑喊「害我每天去回味」、「還我眼淚來」、「東西買光了才說不關 」。
記者鍾怡婷/綜合報導
原本因租約到期將結束營業的家樂福愛河店，因許多消費者到社群留言表達不捨，因此地主與家樂福總公司交換多次意見後，雙方同意再續約讓愛河店繼續營業，並且也已將店內歇業公告全數撤下，愛河店從今日開始維持正常營業狀態，包括商店街所有承租廠商也如往常提供服務。
根據在地人粉專「高雄點 Kaohsiung.」透露，家樂福愛河店本次續約消息為2年，到期後是否會在歇業也引發網友關注，官方業者則表示以目前公佈消息為止，不願透露續約時長，不過繼續經營的好消息仍讓在地居民相當開心，紛紛留言表示：「持續營業對附近周遭地區的民眾是個福音」、「聽到要關門，一直很焦躁，現在還可以再購兩年鬆一口氣」、「希望家樂福愛河店永遠不歇業」。