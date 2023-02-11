出身女奴！被擄至鄂圖曼帝國　許蕾姆如何逆襲封后？

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雖然出身寒微，但天生麗質的許蕾姆，讓人一見難忘，陰差陽錯下被當時的鄂圖曼貴族看中，當作禮物獻給了蘇萊曼一世，也就此踏入鄂圖曼帝國的後宮。
1名來自異鄉的奴隸，沒有任何家世背景，有的只是耀眼的青春，不過作為帝國統治者，蘇萊曼一世對美女也是司空見慣，許蕾姆何以成為專房之寵，甚至當上蘇萊曼一世眼前的紅人，與她的個人魅力脫不了關係。後世對許蕾姆的評價，是聰明活潑、口齒伶俐，給人俏皮開朗的感覺，還具有高超的講故事能力，經常逗得蘇萊曼一世開懷大笑，許蕾姆這個名字也是在這時由蘇萊曼一世賜下的，意為「歡樂、高興的」。許蕾姆為蘇萊曼一世生下好幾個兒子，其中一個就是後來的塞利姆二世。
出於對許蕾姆的寵愛，蘇萊曼一世為她打破不少規矩，包含只能生1個兒子、生母需在皇子成年後跟著前往分封行省，也就是遠離蘇丹的意思，這些許蕾姆都不需要遵守。不過，許蕾姆的上位之路也並非開始就一帆風順，同樣歷經過殘酷的宮廷鬥爭，比起中國古裝劇演的那套有過之而無不及。
當時蘇萊曼一世的首席配偶兼御妻、許蕾姆最強勁的對手，叫做居爾巴哈爾（也稱為瑪希德弗朗，Mahidevran），她的兒子穆斯塔法（Mustafa）則是儲君。許蕾姆不是傻女人，她知道以當時鄂圖曼帝國的風氣，若最後不是自己的兒子當上蘇丹，她的下半生將岌岌可危，因此她更賣力的爭寵，與居爾巴哈爾的關係也越來越惡化，還驚動婆婆調停。
關於後來許蕾姆是怎麼鬥倒居爾巴哈爾的，眾說紛紜，有人說是因為居爾巴哈爾在一次衝突中，失控打了許蕾姆，激怒了蘇萊曼一世，導致她被逐出皇宮；但也有人說，居爾巴哈爾是跟隨被任命為馬尼薩總督的兒子穆斯塔法，一起離開君士坦丁的，直到1553年穆斯塔法因故被處決後，瑪希德弗朗才退隱到布爾薩，並在此地離世。
許蕾姆的手腕高超，並不僅限於後宮，還積極參與前朝政治。為了清除政敵，幫助兒子在繼承人之爭勝出，許蕾姆開始吹起枕頭風，挑撥蘇萊曼一世與首相易卜拉辛（Ibrahim）、以及居爾巴哈爾之子穆斯塔法的關係，讓蘇萊曼一世疑神疑鬼，懷疑他們都想要謀奪篡位，最終下令處死2人。接著，許蕾姆又設法讓女婿成為首相、兒子塞利姆當上儲君，成為完全掌握前朝後宮的女人。
看到這裡，可能會以為外界對許蕾姆的印象，就是一個鄂圖曼版的武則天、心狠手辣的一代妖后。不過，其實許蕾姆掌權期間，也曾為帝國大業貢獻過智慧，並投身公共事業的建設。妻子、政治家、母親、逆襲者，許蕾姆的一生，從不同角度看去都有不同的面貌，而這份特別也讓她的故事被後世賦予各種色彩。