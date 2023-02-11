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出身女奴！被擄至鄂圖曼帝國　許蕾姆如何逆襲封后？

▲許蕾姆是鄂圖曼帝國上有名的外族皇后，不只貌美，更有高超的政治手腕。（圖／翻攝自網路）
▲許蕾姆是鄂圖曼帝國上有名的外族皇后，不只貌美，更有高超的政治手腕。（圖／翻攝自網路）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

鄂圖曼帝國曾是一個赫赫有名的璀璨帝國，高峰時勢力甚至橫跨亞歐非三大洲，也曾出現過多位優秀君主，直到19世紀末由盛轉衰，並於20世紀初覆滅。16世紀的蘇丹蘇萊曼一世（Sultān Suleimān-i evvel）不僅帶領鄂圖曼帝國在政治、經濟、軍事和文化等方面都進入全盛時期，還完成了對鄂圖曼帝國法律體系的改造，功勳卓著，在西方普遍被稱為蘇萊曼大帝；不過蘇萊曼一世不只治國有方，他的皇后也是個狠角色，就是本文的主角許蕾姆蘇丹（Hürrem Sultan，下稱許蕾姆）。

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1506年，許蕾姆出生在利沃夫（當時屬於波蘭）附近一個東正教家庭，父親是當地牧師，原本過著平淡的農村生活，從未想過人生會有什麼重大轉折。直到她10多歲時，一支韃靼軍隊突然來襲，不只搜刮金銀財寶、糧食牲口，還做起人口買賣的勾當。許蕾姆就是在這種情況下，先是被擄到克里米亞半島的奴隸交易中心，隨後又被轉賣到君士坦丁堡，淪為低下女奴。

雖然出身寒微，但天生麗質的許蕾姆，讓人一見難忘，陰差陽錯下被當時的鄂圖曼貴族看中，當作禮物獻給了蘇萊曼一世，也就此踏入鄂圖曼帝國的後宮。

1名來自異鄉的奴隸，沒有任何家世背景，有的只是耀眼的青春，不過作為帝國統治者，蘇萊曼一世對美女也是司空見慣，許蕾姆何以成為專房之寵，甚至當上蘇萊曼一世眼前的紅人，與她的個人魅力脫不了關係。後世對許蕾姆的評價，是聰明活潑、口齒伶俐，給人俏皮開朗的感覺，還具有高超的講故事能力，經常逗得蘇萊曼一世開懷大笑，許蕾姆這個名字也是在這時由蘇萊曼一世賜下的，意為「歡樂、高興的」。許蕾姆為蘇萊曼一世生下好幾個兒子，其中一個就是後來的塞利姆二世。

出於對許蕾姆的寵愛，蘇萊曼一世為她打破不少規矩，包含只能生1個兒子、生母需在皇子成年後跟著前往分封行省，也就是遠離蘇丹的意思，這些許蕾姆都不需要遵守。不過，許蕾姆的上位之路也並非開始就一帆風順，同樣歷經過殘酷的宮廷鬥爭，比起中國古裝劇演的那套有過之而無不及。

當時蘇萊曼一世的首席配偶兼御妻、許蕾姆最強勁的對手，叫做居爾巴哈爾（也稱為瑪希德弗朗，Mahidevran），她的兒子穆斯塔法（Mustafa）則是儲君。許蕾姆不是傻女人，她知道以當時鄂圖曼帝國的風氣，若最後不是自己的兒子當上蘇丹，她的下半生將岌岌可危，因此她更賣力的爭寵，與居爾巴哈爾的關係也越來越惡化，還驚動婆婆調停。

關於後來許蕾姆是怎麼鬥倒居爾巴哈爾的，眾說紛紜，有人說是因為居爾巴哈爾在一次衝突中，失控打了許蕾姆，激怒了蘇萊曼一世，導致她被逐出皇宮；但也有人說，居爾巴哈爾是跟隨被任命為馬尼薩總督的兒子穆斯塔法，一起離開君士坦丁的，直到1553年穆斯塔法因故被處決後，瑪希德弗朗才退隱到布爾薩，並在此地離世。

許蕾姆的手腕高超，並不僅限於後宮，還積極參與前朝政治。為了清除政敵，幫助兒子在繼承人之爭勝出，許蕾姆開始吹起枕頭風，挑撥蘇萊曼一世與首相易卜拉辛（Ibrahim）、以及居爾巴哈爾之子穆斯塔法的關係，讓蘇萊曼一世疑神疑鬼，懷疑他們都想要謀奪篡位，最終下令處死2人。接著，許蕾姆又設法讓女婿成為首相、兒子塞利姆當上儲君，成為完全掌握前朝後宮的女人。

看到這裡，可能會以為外界對許蕾姆的印象，就是一個鄂圖曼版的武則天、心狠手辣的一代妖后。不過，其實許蕾姆掌權期間，也曾為帝國大業貢獻過智慧，並投身公共事業的建設。妻子、政治家、母親、逆襲者，許蕾姆的一生，從不同角度看去都有不同的面貌，而這份特別也讓她的故事被後世賦予各種色彩。

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