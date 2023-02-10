小兄弟歪了還可以「導正」嗎？　醫籲：少抽煙、插入困難則需矯正

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需在「勃起狀態」下判斷
如何判定自己的GG是否長歪呢？他建議應在「勃起狀態」下判斷陰莖是否有歪，不論朝向上、下、左、右都算是彎曲，他表示，最怕的是陰莖往下彎，因為會容易造成插入困難、影響房事。
陰莖為什麼會長歪
陰莖長歪的原因包括有天生上的基因構造、陰莖曾受過傷導致兩邊白膜長度不一致、或是因為過量吸菸或受到輻射線的影響，造成白膜發炎、纖維硬化造成佩羅尼氏症，使陰莖形成彎曲。所以特別提醒GG沒有歪的人要少抽菸，以減少發生陰莖歪曲的機率。
怎樣的彎曲需要矯正手術
顧芳瑜指出，如果陰莖的彎曲幅度會造成行房上的不便、伴侶抱怨不適，即可考慮做矯正手術；若無造成日常不便，即無需就醫。
如何選擇適合的矯正手術
目前共有2種陰莖矯正手術方式，其中各有須顧慮的層面，建議大家跟醫生討論再做決定。過去的傳統做法是取掉纖維斑，並用患者身上的肌肉作為填補，此手術較為複雜，雖可維持陰莖長度，但硬度較無法回到以前；而現代的做法會用縫線截彎取直，手術方式簡單快速，能保持陰莖的硬度但陰莖會變短。
本文經 臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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