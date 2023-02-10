捐贈物資賑災 土耳其駐台辦事處：以符合過冬為首要條件
土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生芮氏規模7.8強震，迄今已造成近2.1萬人喪命，無數建物被震垮或受損。我國除派遣搜救隊前往災區救援外，民間也發起捐贈物資協助當地受災民眾。駐台北土耳其貿易辦事處今日表示，土國向外界募集民生物資，將於2月15日下午4點截止，考量到災區氣候條件惡劣，捐贈物資項目以「符合過冬」為首要條件，不接受二手物品。
記者呂炯昌／台北報導
駐台北土耳其貿易辦事處發布新聞稿表示，「在此艱難的時刻，我國收到來自世界各國的即時援助，包括台灣於2月6日晚間立即整裝出發的搜救隊130人及5隻搜救犬。衷心感謝台灣各界不斷湧入的愛心，包括官方、民間的捐款、民生用品、醫療用品等各項物資的捐贈。」
駐台北土耳其貿易辦事處表示，各界的關懷與善舉，將會確實並有效率的透過土耳其內政部災害與應變管理署 (AFAD)統籌送達災區，讓災民們能在最快的時間內得到救助。土耳其政府會盡全力照顧所有受災地區的災民。再次感謝台灣給予辦事處的各方協助。
駐台北土耳其貿易辦事處發指出，考量到災區氣候條件惡劣，捐贈物資項目以「符合過冬」為首要條件，因為衛生考量，列出的捐贈清單需為「全新」或是「未使用過的」，不接受二手物品，收件日到2月15日下午4點截止。