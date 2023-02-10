商總許舒博3月組團赴陸　打開產業商機、重啟5大議題會談

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許舒博表示，此次出訪是以「重啟會談，恢復交流」為目標，規劃5大議題，包含重啟兩岸觀光文化旅遊、重啟進口農漁特產品、協助食品加工業排除困難、重啟金融會談，協助金融產業加速佈局、爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到相同待遇與支持。
許舒博說，「這次主要是去解決問題的」，目前仍在協商主要拜訪的重要經貿單位，因此還未能透露行程細節，商總會先把交流議題提交給各單位，再來安排相關部門洽商。
此次率團將分為觀光旅遊、農漁特產品、食品加工、金融、老字號等5大訴求業者，主要是各個不同商會的業者會一同赴陸交流。
交通部觀光局預估今年將有六百萬人次國際旅客來台，其中一百萬為陸客，然而，許舒博認為，在沒有積極作為的狀態下，實際很難達成，像是兩岸直航點曾經最高來到50至60個航點，但現在只剩4個，造成機票價格昂貴。
此次出訪將致力溝通增加兩岸航點，以量制價，降低機票旅宿等價格，才能有助兩岸旅客往來，進而活絡旅館、遊覽車、小客車租賃、伴手禮、餐飲、糕餅等觀光產業，加快內需消費市場復甦。
他談到，去年台灣有許多食品被大陸禁止進口，或是因註冊問題卡關，造成台灣廣大農漁民及食品加工業者損失慘重，這些問題，攸關商總許多會員企業的生存發展，於商總而言是責無旁貸。
此次赴陸將力促重啟水果、蔬菜、魚類等管道，開放進口大陸，協助農、漁民避免再度損失，至於卡關部分，將有效溝通協調，盡速協助業者完成註冊，恢復產品正常輸陸。
另外，許舒博強調，金融業是所有產業的火車頭，過去每年都會辦理「兩岸金融三會高層論壇」，自2015年已中斷辦理。台商在大陸融資不易，造成資金運轉困難，打破僵局，重啟兩岸金融會談，協助我金融產業，如銀行、投信、證券、期貨、壽險、產險、保經、保代各業能加速在大陸布局，是此行勢在必行的重要任務。
中國經濟今年目標為擴大內需，釋出不少政策紅利，譬如鼓勵企業發展品牌，以往要在1956年前創立，至少超過一甲子才能稱為老字號店家，現在降到經營50年以上就能申請入選，此行將協助台灣優質老店取得老字號品牌，獲得相同待遇，就能行銷大陸市場，打開兩岸商機。
許舒博說，近年受到兩岸關係僵化及疫情隔離政策影響，兩岸產業無法順利溝通往來，衍生許多貿易障礙，此次出訪大陸，就是以民間先行，「解決問題」為目標，台灣經濟以出口為主體，只要有商機的地方就有市場。