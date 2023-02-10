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2023台灣燈會「最狂花燈」是它！網推必朝聖：連狗都被騙

▲台灣燈會位於市政府前的「競賽燈區」，一組栩栩如生的老虎花燈吸引路人駐足，使用的材料讓人大吃一驚。（圖／記者黃韻文攝）
▲台灣燈會位於市政府前的「競賽燈區」，一組栩栩如生的老虎花燈吸引路人駐足，使用的材料讓人大吃一驚。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

台灣燈會睽違23年重回台北，一舉一動備受矚目，開幕至今不到1周，已經出現不少話題花燈，除了「煮兔兔」、惡臉嫦娥及李宗瑞花燈引起關注，網友更激推2023台灣燈會最狂花燈之一，就是位於台北市政府前競賽燈區的《海兔、老虎–我的媽》，人氣絲毫不輸主燈及燈王，現場排隊合照的人潮絡繹不絕，甚至有民眾在拍完照後都還沒發現「真相」，得知最大亮點時更是驚訝不已、 嘖嘖稱奇。

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2023台灣燈會以「光源台北」為主題，今年分為4大展區，橫跨範圍之大，讓不少民眾不知該從何逛起。而在一片燈海中，位於台北市政府前的「競賽燈區」，由新竹監獄受刑人製作的花燈《海兔、老虎–我的媽》，被網友封為今年燈會最狂作品之一。有別傳統花燈使用燈絨布製作，這些栩栩如生的老虎花燈，全部都是用牙籤一支一支插出來，就有網友驚訝留言：「有逛到，但沒發現是牙籤做的，好猛！」

▲台北市政府前的「競賽燈區」，展出用牙籤為材料打造的創意花燈。（圖／記者黃韻文攝）
▲台北市政府前的「競賽燈區」，展出用牙籤為材料打造的創意花燈。（圖／記者黃韻文攝）
由新竹監獄戒護科員馮萬龍、帶領12名受刑人團隊，用了兩、三百萬支牙籤打造的老虎花燈，在今年競賽花燈奪下「機關團體組」甲等。馮萬龍科員接受《NOWnews今日新聞》訪問說，在刑法「一罪一罰」之下，有些人一關就是20年、30年，進來後整天發呆、胡思亂想，「有的還想不開，未來要怎麼過」。於是馮萬龍帶著他們做花燈度刑期，有的負責剪牙籤，不停剪出指定長度，有些則專門負責黏牙籤。要用尖利材料做出毛髮柔順感，過程中最需要的就是耐心，一支一支牙籤，磨出重刑犯的耐性。

▲台灣燈會老虎牙籤花燈。（圖／記者黃韻文攝）
▲老虎花燈大約要用上200萬支、300萬支牙籤，細膩作工讓老虎神情活靈活現。（圖／記者黃韻文攝）
馮萬龍說，為了要呈現維妙維肖，這是急不得的工序，花燈團隊耗上一整天時間，最多最多也只能完成一個「老虎巴掌」，從早上8點30分上工、下午4點30分結束，每天不停的做，用了足足一年才完成。受刑人越做越有心得，作品也更發細緻，馮萬龍得意的說，「有年用牙籤做出一支豬，連路過的狗都會對牠吠。」

▲花燈團隊花一整天時間，最多只能完成一個「巴掌」。（圖／記者黃韻文攝）
▲花燈團隊製作一整天，最多也只能完成一個「巴掌」。（圖／記者黃韻文攝）
牙籤花燈成品不易，從最困難的構圖開始，再用鐵絲編成動物形狀，依序上網布、白色樹脂膠，還得再上數十次透明漆來防水，才能照著毛髮長短逐支黏上牙籤。製作過程也如人生，無法一路平順，會黏錯、也會失敗，或是膠太軟，今天黏好了、明天全倒了，最後合力做出驚豔眾人的花燈，不僅是監獄生活裡的寄託，也是夜裡發著光的成就。

▲台灣燈會老虎花燈。（圖／記者黃韻文攝）
▲新竹監獄受刑人製作的花燈《海兔、老虎–我的媽》奪下機關團體組甲等。（圖／記者黃韻文攝）
《海兔、老虎–我的媽》以親情為主題發想，細膩呈現老虎親子間的互動情感。「他們進來關、會想家，外面是兄弟、進來剩家人。」馮萬龍說，監獄裡最需要的就是親情，透過這個創作，是受刑人思念家人的一種方式。老虎牙籤花燈今年沒讓他們失望，依舊成為全場焦點，民眾忍不住大讚：「好強，超美的」、「毛理都弄出來了」、「遠看栩栩如生，近看全是牙籤」。

▲台灣燈會老虎花燈。（圖／記者黃韻文攝）
▲《海兔、老虎–我的媽》呈現親情主題。（圖／記者黃韻文攝）

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