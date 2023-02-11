橘子嘉年華前進高雄！實體市集今登場　「3大亮點」快看

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橘子嘉年華的最大重點肯定是遊戲啦！疫情過後再度回歸實體活動與玩家見面，遊戲橘子近明兩日將在高雄巨蛋2樓設置攤位，讓玩家體驗最新改版內容、拿限定虛寶和與NPC女神零距離互動，只要在場外《天堂Ｍ》攤位拍照打卡，當日前50名即可獲得全家海神主場賽事門票！並參加「人人有獎」抽獎活動，有機會抽到Samsung Galaxy S23 Ultra 256G 墨竹綠。
除了《天堂Ｍ》之外，《新楓之谷》以最新的寒假大改版「IGNITION煙火慶典」推出系列體驗內容，完成「極速快艇」和「疊高高派對」其一關卡，可獲得限定周邊便條紙乙份，及虛寶獎勵「楓葉勇士支援箱子」乙份；《艾爾之光》則準備多達10種限定周邊，只要體驗最新職業「澄四支線」現場完成指定副本關卡，或出示玩家證明及NPC合照，可累積多次轉球抽獎機會，有機會獲得經典設定集、諾亞限量周邊、人物娃娃、職業小Q吊飾、精美畫板、13周年經典雷射卡等獎勵。
《CSO絕對武力》體驗2023全新史詩年槍「紫炫流光．無盡」，挑戰經典PVE模式「災厄之章」，並捕捉NPC安娜上傳標註 #CSO就缺你一個，可獲得「活動解碼器」*1，以及活動限定稀有榮譽勳章！《天堂》捕捉NPC潘朵拉，上傳打卡可領取「殷海薩的加護:7天(活動)」*2、出示追蹤官方FB粉專再加碼領取「隱藏次元的沙漏」*5。
首次登陸高雄！「好神SHOW市集」週末限定 好玩、好吃又好聽
2023橘子嘉年華首度移師高雄於並舉辦「好神SHOW市集」，跨界在地體育賽事合辦遊戲主題日，除了遊戲攤位外，也攜手生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」打造音樂和美食的戶外饗宴，不僅集結多攤道地特色小吃，屆時還有糜先生、Crispy脆樂團、Leo王、南西肯恩、溫蒂漫步、icyball冰球樂團等人氣音樂創作者帶來精彩演出，以遊戲、美食、音樂的連續重擊，刷新玩樂標準。
《天堂Ｍ》攜手全家海神打造最狂走春 遊戲融入籃球賽好禮拿不完
橘子嘉年華此次與高雄全家海神籃球隊合作，除了館外的精彩活動外，場內配合比賽的好康也絕不能少，球迷和玩家們在進入球場的動線佈滿有關《天堂Ｍ》的相關打卡點，比賽開場DJ秀、球員介紹、空擋時間觀眾的大螢幕互動等也都將融入《天堂Ｍ》的音效和元素，場邊更有啦啦隊的遊戲角色Cosplay與大家互動。
此外，觀眾入場後傑可獲贈《天堂Ｍ》與海神聯名摺扇、徽章和應援手拿板，參與「尋找最狂神隊友」中場活動，只要「坐著投進3分球」，還能拿《天堂Ｍ》準備的超狂限定隱藏好禮，2/11至2/12有空快來體驗結合運動與遊戲2產業，讓不同族群的人們聚在一起的「2023橘子嘉年華」吧。