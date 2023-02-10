今年首例漢他病毒！30多歲女常接觸鼠類　2接觸者發燒

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疾管署說明，該個案1月15日起陸續出現眼窩痛、發燒、腹痛等症狀，1月16日至醫院就診，醫生開立退燒藥後返家休養，1月17日因症狀未改善，再次就醫並收治住院，檢查發現血小板偏低、肝指數偏高，經通報檢驗確診漢他病毒感染，目前狀況已穩定出院。
疾管署指出，個案相關接觸者共9人，其中2人發燒，7人無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情調查，安排接觸者採檢送驗，前往個案住家周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行民眾衛教等防治工作。
疾管署統計，國內去年累計5例漢他病毒症候群確診病例，個案居住地為台北市2例、新北市、高雄市、彰化市各1例，自2011年起累計41例，性別以男性30例為多，年齡則以40歲以上29例為多，其中1例境外，感染國家為印尼。
疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類經由吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物污染的飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷而感染，經由人與人接觸傳播的機會極低。
疾管署提醒，漢他病毒症候群依臨床症狀分成「漢他病毒出血熱併腎症候群」及「漢他病毒肺症候群」2類，其中出血熱感染後主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。
疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間。
如發現鼠類排泄物，疾管署建議，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。