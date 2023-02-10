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托嬰中心悶頭致死案　家長控市府不聞不問、要侯友宜道歉

▲新北市議員李宇翔(圖右起)、黃淑君召開「托嬰機構扼殺幼嬰」記者會，控訴市府不聞不問、評鑑形同虛設。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.02.10）
▲新北市議員李宇翔(圖右起)、黃淑君召開「托嬰機構扼殺幼嬰」記者會，控訴市府不聞不問、評鑑形同虛設。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.02.10）

記者吳嘉億／新北報導

去年新北市4月發生一起托嬰中心女嬰死亡案件，今（10）日女嬰的母親「婷婷媽媽」在新北市議員黃淑君、李宇翔陪同下，召開「托嬰機構扼殺幼嬰」記者會，並公開4段保母虐童影片，指出相關人等已遭檢察官起訴，新北市政府事發至今卻不聞不問，甚至連網站上的托嬰中心評鑑更已有一年半沒更新，痛批市府社會安全網完全失靈，要求新北市長侯友宜道歉、社會局長黃錦麗下台負責。對此新北市社會局副局長吳淑芳則是回應針對此案已開罰24萬元並勒令歇業，也協助家長在法律、心理及救助等服務，並針對該案負責人及其家人所設立的3家托嬰中心稽查過18次，要求工作人員落實執行托育安全三級預防策略，強化托育環境安全。

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婷婷媽媽在記者會上哽咽的泣訴，說到自己女兒的死因是遭到壓腿、蓋棉被悶死，非當初媒體報導的中毒死亡，在自己鍥而不捨調閱畫面時，發現還有其他嬰兒有類似受虐情形，要求社會局應詳盡調查，並且追查同名負責人的其他托嬰機構，但社會局未積極配合；拜託監察委員介入調查，新北市政府要負責監督調查，痛批托育不安全，家長不安心，不要再拿小孩做口號。

▲女嬰的母親「婷婷媽媽」在記者會上哽咽的泣訴說自己女兒的死因，拜託監察委員要介入調查。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.02.10）
▲女嬰的母親「婷婷媽媽」在記者會上哽咽的泣訴說自己女兒的死因，指控市府不聞不問，拜託監察委員要介入調查。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.02.10）
李宇翔表示，新北市行政失靈已經不是頭一遭，從去年5月的恩恩案，去年底2位新北長者孤獨死，今年2月初，中和的乾屍案，再加上前幾日土城一對夫妻尋短等社會事件皆有跡可循；如今連新北市政府所認證「甲等評鑑」的托嬰機構都不能託付，且經查截至昨日為止，新北市社會局網站上最新的托嬰中心評鑑結果還停留在109年，實在非常荒謬！

李宇翔重批，連我們下一代的生命，新北市府都能如此草率對待，甚至失去一個寶貴的性命還對家屬不聞不問，侯市府已經從替市民「好好做事」變成讓市民「活活餓死」甚至「活活虐死」，許多新北市民表示住在新北讓他們很害怕，好像走在沒有防護網的鋼索上，紛紛表示想搬離新北，質疑這樣的新北市如何讓人安居樂業。

黃淑君說到，婷婷媽媽送托女兒到私立托育機構，是相信新北市府核給的甲級評鑑認證標章，評鑑未滿一個月就發生孩子受虐致死的憾事，事後媽媽在偵查過程中發現受虐的孩子不只她的女兒，普遍孩子都有被保母壓制受虐的情況發生，更有傳聞有未領有保母證照的員工在裡面照顧孩子，痛批社會局有核發評鑑等級的責任，出事卻沒與家長站在同一陣線，向業者提出任何賠償要求，也沒對同一負責人底下的其他機構進行稽查，行政機關顯然有嚴重疏失。

對於議員的批評，吳淑芳表示，托嬰中心依法規每三年評鑑一次，由幼保專家學者與實務工作者組成評鑑小組，惟受疫情影響托嬰中心暫緩評鑑，待疫情趨緩後，即刻於110年9月啟動評鑑制度，結果將於近期公告，同時也將抽查托嬰中心監視器畫面納入評鑑指標；另針對該私立托嬰中心女嬰死亡事件，社會局提供女嬰母親法律、心理及救助等服務，協助聘請專業兒保律師，協助打官司，維護家長法律權益，提供家長急難救助，並提供喪葬補助及訴訟費用補助。

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