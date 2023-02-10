「思覺失調」用藥卻大量流口水　中醫輔助改善副作用

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自古存在「精神疾病」 中醫論述治療完整三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉表示，精神疾病並非現代才有的文明病，而是自古就存在，如《內經》中提到的「狂症」與現在的「躁症」相同，其中記載「癲症」的部分內容，就是西醫指的「思覺失調症」；其他還有如「憂鬱症」與「鬱證」、「失眠」與「不寐」、「失智症」以及「癡呆」等，中醫都有完整的症狀、病機及治療方針論述，因此自古到今中醫便在治療精神疾病。
思覺失調西藥緩解 納入中醫治療更穩定黃怡嘉提到，她曾收治一名 25歲的思覺失調症患者，更換多種抗精神病藥，效果均不佳，最後服用「氯氮平」（ Clozapine）後精神症狀方面改善，但卻出現大量流口水副作用，生活受到嚴重影響，因此拒絕再服用，隨後結合中西醫的生理及病理觀念，患者接受治療後口水減少、精神症狀也趨於穩定。
中西醫共同治療 鞏固效果提升生活品質黃怡嘉說明，為西方藥理學及腦科學的進步，對於精神疾病的認識與治療更上一層樓，可以補強中醫在急性治療的不足，但因藥物對抗性強，容易出現部分副作用，這部分正可以利用中醫來協助調理改善，兩種醫學相輔相成便是民眾之福。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56712
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