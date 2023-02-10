土耳其震災第5天！台灣搜救隊瓦礫石柱中「找到倖存者」

內幕／宣布選立委前　羅智強曾拜會柯文哲「獲正面回應」

▲國民黨台北市前議員羅智強10日宣布參選大安區立委，而在宣布前約一週，羅智強曾拜會民眾黨主席柯文哲尋求支持。（資料照／記者朱永強攝）
▲國民黨台北市前議員羅智強10日宣布參選大安區立委，而在宣布前約一週，羅智強曾拜會民眾黨主席柯文哲尋求支持。（資料照／記者朱永強攝）

記者丁上程／台北報導

「藍白合」又一樁！國民黨台北市前議員羅智強今（10）日召開記者會，正式宣布將參選2024大安區立委選舉。而據《NOWnews今日新聞》掌握，羅智強在宣布參選前一週積極拜會各方人士，其中更包含過去關係良好的台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。而據了解，羅智強在會面中尋求柯文哲的支持，並且獲得正面回應。加上日前民眾黨籍新竹市長高虹安出席國民黨新竹市黨部新春團拜，種種跡象皆顯示，藍白合作聯手抗綠的態勢愈趨明顯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強今日上午召開記者會前，與會來賓原本除了有國民黨籍的大安文山區議員外，民眾黨籍議員張志豪也在出席名單內，引發外界關注。據了解羅智強在宣布參選前，也曾拜會過張志豪並獲得允諾參與記者會。

至於過去羅智強在擔任議員期間，與時任台北市長柯文哲關係相當良好，而在羅智強為了挑戰桃園市長辭去議員一職，甚至是挑戰市長未果之後，兩人之間都仍維持聯絡。直到羅智強要召開記者會宣布參選大安區立委前一週，也曾前往拜會柯文哲，聽取意見之餘也希望能獲得支持。

據與會人士轉述，兩人在談話過程中氣氛相當良好，而由於大安區立委，民進黨現階段檯面上呼聲最高的人選，就是與柯文哲關係相當惡劣的現任議員簡舒培，對於羅智強出戰大安區可能對壘簡舒培一事，柯文哲顯得樂觀其成。

「民眾黨在大安區不推派立委候選人，對羅智強就是最大的幫助。」民眾黨地方人士分析，大安區的選民結構「藍大於綠」的態勢相當清晰，民眾黨要推派人參選，恐怕勝選的機率也不高，與其推派人選，可能瓜分到羅智強的選票，導致簡舒培得利，不如不推派人選，讓羅智強勝率最大化。

該地方人士進一步分析，九合一選戰過後，民眾黨方面也開始檢討起初「有意參選就提名」的提名機制，應當轉變為「提名有勝選機會」的人選，避免出現「屢戰屢敗」的惡性循環。

對此記者向羅智強本人求證，羅則強調，自己在決定參選大安區立委之前，拜會過許許多多的各方人士，自己不會對任何私下拜會的活動表示評論，這是基於對拜會對象的尊重。

斷定柯文哲不會與國民黨整合　王世堅：若合作那他就死了

和郭台銘共組非綠大聯盟？柯文哲：他有說從美國回來再講

正式宣布參選大安區立委　羅智強：在這裡出身當然要選！

2024總統大選黨內郭、侯相爭？羅智強：都沒政黨輪替重要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀