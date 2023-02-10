內幕／宣布選立委前　羅智強曾拜會柯文哲「獲正面回應」

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於過去羅智強在擔任議員期間，與時任台北市長柯文哲關係相當良好，而在羅智強為了挑戰桃園市長辭去議員一職，甚至是挑戰市長未果之後，兩人之間都仍維持聯絡。直到羅智強要召開記者會宣布參選大安區立委前一週，也曾前往拜會柯文哲，聽取意見之餘也希望能獲得支持。
據與會人士轉述，兩人在談話過程中氣氛相當良好，而由於大安區立委，民進黨現階段檯面上呼聲最高的人選，就是與柯文哲關係相當惡劣的現任議員簡舒培，對於羅智強出戰大安區可能對壘簡舒培一事，柯文哲顯得樂觀其成。
「民眾黨在大安區不推派立委候選人，對羅智強就是最大的幫助。」民眾黨地方人士分析，大安區的選民結構「藍大於綠」的態勢相當清晰，民眾黨要推派人參選，恐怕勝選的機率也不高，與其推派人選，可能瓜分到羅智強的選票，導致簡舒培得利，不如不推派人選，讓羅智強勝率最大化。
該地方人士進一步分析，九合一選戰過後，民眾黨方面也開始檢討起初「有意參選就提名」的提名機制，應當轉變為「提名有勝選機會」的人選，避免出現「屢戰屢敗」的惡性循環。
對此記者向羅智強本人求證，羅則強調，自己在決定參選大安區立委之前，拜會過許許多多的各方人士，自己不會對任何私下拜會的活動表示評論，這是基於對拜會對象的尊重。