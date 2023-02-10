永康社區大學招生湧人潮 熱門課程先搶先贏

台南市政府教育局委託崑山科技大學承辦「永康社區大學」，課程安排有生活藝術、保健養生、實用技能、社營文化及農業觀光等百餘門課程，3月6日即將開課，已有不少熱門課程已額滿，即日起至2月15日前報名更享有優惠，將嘉惠喜歡多元課程、樂於學習的民眾。
記者張振興/台南報導
崑山科大去年11月甫榮獲「TCSA台灣企業永續獎」－「永續綜合績效類-台灣永續典範大學獎」社會共融領袖獎、大學永續報告書銅獎殊榮，天下雜誌的「天下USR大學公民調查」，該校更榮登全國私立技職大學南部第1名。為落實終身學習政策，建設個人知識成長、技能學習，今年承辦「永康社區大學」，以永續經營、建構永康樂活社區為發展願景，除了依照社區需求建立在地特色課程，也提供社會人士進修的管道。
崑山科大彙整校內軟硬體及開展網路教學資源，聘請來自研究機構、業界專家、民間團體優質師資，推廣終身學習，開設百餘門課程，包括書法、藥用植物養生、手語會話、艾揚格瑜伽、國際標準舞、天然手工皂等10多門熱門課程已額滿，該校並新開設初級越南語、台菜經典料理、樂活創意手作、極簡理財及靓皮件DIY等精彩課程，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。
永康社區大學自即日起至2月15日前報名享優惠95折，一次報名3門課程享學分費8折優惠，崑大校友或南工在校生及校友，皆享課程學分費9折，詳情請參閱永康社區大學招生網站https://web.ksu.edu.tw/NAEOYCC/bulletin/detail/8861或於下午3點至晚間8點來電洽詢06-2057372。