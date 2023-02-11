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今日來講股／ChatGPT有高中生程度？不只幫搜尋還幫思考

▲ChatGPT為何突然爆紅？有分析師剖析暴紅原因，還說ChatGPT現在已經有高中生程度，未來大有可為。（圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲ChatGPT為何突然爆紅？有分析師剖析暴紅原因，還說ChatGPT現在已經有高中生程度，未來大有可為。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

OpenAI推出的AI聊天機器人ChatGPT爆紅，短短2個月，全球用戶就已突破1億，也掀起科技大廠間的AI大戰。只是，聊天機器人應用早就存在，為何突然爆紅？有分析師剖析暴紅原因，還說ChatGPT現在已經有高中生程度，未來大有可為，而相關領域如雲端、高速運算、矽智財、IC設計晶片、ASIC晶片也值得關注。

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其實，聊天機器人相關應用早有前例，像是蘋果手機iPhone Siri，還有些金融機構APP也有機器人客服，但為何ChatGPT會暴紅？分析師謝晨彥指出，以客戶服務部分，最早就是單向的，像打電話有問題請按1、需要什麼請按2，然後再由真人來服務。後來有了Siri後，大家對於語音服務這件事情覺得很訝異，因為覺得進步得很快，但其實觀察包含Siri的客服，其實比較像是大量關鍵字的系統。

謝晨彥表示，Siri以後加了一些人工智慧的演算進來，也就是讓關鍵字比較多層一點，例如第一層關鍵字講什麼，系統就回覆什麼，然後也許是多層關鍵字的思維與演算，一層一層的找到答案，其實已經進入到演算的概念，但OpenAI這家公司推出的ChatGPT，其實程度有點像是國中或高中生，可以感覺出來「他有個性、有禮貌。」

謝晨彥認為，ChatGPT包含兩個層次第一個是演算搜尋，第二個是；「幫你思考」，就是過去我們可能要打好幾個關鍵字才能找到答案，但現在你只要發問一段文字，ChatGPT就能一次幫你做到位。例如今天想要找電池儲能的研究報告，研究員可能得花三天整體資料，然後統整、消化、再起承轉合把文章寫出來，但ChatGPT可能一分鐘後就把字打出來了，當然有小瑕疵，看得出來很像國中生會在網路上擷取資料的感覺，但其實已經滿厲害的。

因此ChatGPT的出現一定對整個產業有很大的變化，謝晨彥表示最緊張的應該就是Google，或許未來我們使用Google搜尋的方式可能不太一樣，不用像漏斗式的找答案，或許可以變成直接給最後的答案。而對中國大陸，雖然他們無法發展高階製程晶片，但演算法卻著墨得很多，這也是為什麼百度、騰訊、阿里巴巴都積極發展人工智慧的原因。

謝晨彥指出，至於台灣，我們的強項在硬體，ChatGPT也帶動雲端、高速運算、矽智財、IC設計晶片，已經不是邏輯晶片，而是ASIC（特殊應用）這種繪圖大量演算的領域。雖然近年人工智慧被炒得沸沸揚揚，也有「AI泡沫化」一詞出現，但他認為小泡沫本身也是好事，淘汰體質不佳的會讓產業更好，畢竟人工智慧一定是未來很重要的趨勢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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