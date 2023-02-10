NBA／美媒爆料在交易前威少和湖人關係惡化　已非走不可

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合之前比賽中和主帥Darvin Ham的衝突以及球隊成員的發言，近期Westbrook和湖人之間的矛盾似乎進一步加劇了。但為何會如此？雖然他和球隊的化學效應不佳，但隨著本季接受第六人的定位，雙方似乎慢慢找到了一種彼此都能忍受的解決方式。
威少與湖人的關係此前本來已經有所緩和，他不再被視為問題的根源。但Anthony Davis因傷缺陣後，因為戰績壓力，他的定位問題再次浮出水面。而擊潰威少心態的則是在Kyrie Irving申請交易後，James在社群網站上引人聯想的發文。
James後續在採訪時直截了當地展現出，他想要Irving、並且對於湖人最終沒能得到他感到失望。在那之後威少在這支球隊已經沒有容身之處，他必定會離開。因為所有人都知道Irving若加盟，將會取代他的位置。
想要改變陣容可以理解，但公開宣布對一名球員感興趣是另一回事，唯一能確定的是，詹皇的那些言論加劇了更衣室內部的變化。《The Athletic》在報導中透露，「在湖人隊內部，一些人對Westbrook對於James在推特和公開場合的發言感到受傷，而有所同情。同時他們也疑惑LeBron為何會選擇這樣的表達方式。」
湖人上賽季無緣季后賽，本賽季戰績25勝30負，排名西區第13。Westbrook、James和Davis在2個賽季中，總共只聯手打了44場比賽，總戰績為 22 勝 22 敗，這和他當們當初的設想顯然不同。