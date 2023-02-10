這原因日圓急升 但新台幣已連7貶收30.136元、周貶逾2角
台股收黑，外資亦在台股賣超1.56億元，新台幣兌美元今（10）日終場收在30.136元，貶值6.8分，不僅連續7個交易日收貶，亦是1月31日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量10.73億元。而累計1周下來，新台幣兌美元更貶值了2.36角，周貶0.78%。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前談話指出，若強勁的就業數據持續下去，將需要進一步升息，聯準會官員也接連放「鷹」，但多數市場投資人認為隨著通膨開始獲得控制，聯準會就不需要繼續升息，同時將焦點放在下周即將公布的通膨數據上，市場也轉趨觀望，美元指數持續在103震盪，亞洲主要貨幣兌美元也趨向盤整。
韓元今日收貶在1265.20兌1美元，離岸人民幣兌美元亦貶破6.8價位，來到6.81附近，倒是日圓在日本央行新任總裁人選爆黑馬，日本政府可能提名經濟學家、前日銀貨幣政策委員植田和男擔任新總裁，市場預期超寬鬆貨幣政策可能轉向，也使得日圓兌美元一度急漲升破130兌1美元價位，目前在130.4附近震盪。
至於新台幣兌美元今日則開低走低，以30.1元、貶值3.2分開出後，雖一度止貶回升，但在台股走跌，外資也出現賣超，加上亞幣也盤整偏弱，新台幣又翻貶，一度來到30.147元、貶值7.9分，終場收在30.136元，貶值6.8分，也連續7個交易日收貶，亦是1月底以來收盤新低價。而累計1周下來，新台幣更從29.9元貶至30.136元，貶值了2.36角，周貶幅0.78%。