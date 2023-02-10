捷運安坑輕軌今日通車　持電子票證免費試乘1個月

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市長侯友宜表示，安坑輕軌是繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條營運通車的路線，新北市在過去四年完成營運路線達26公里26座車站，為全國之冠，而新北境內營運路線則累積至93公里78座車站，未來將持續完成捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線及汐東捷運等，再積極爭取八里輕軌、五泰輕軌、泰板輕軌及深坑輕軌核定，朝向2030年願景邁進，讓北北基桃市民均能享有共通共榮的捷運建設。
侯友宜受訪時也提到，搭乘輕軌來體驗安坑地區之美，不但有藝術文化，交通的便利性，到大台北地區可以節省15到20分鐘的路，沿途風光明媚，更有二叭子植物園可以好好的欣賞，也有很多在地的美食，尤其隨著安坑輕軌的通車，可以帶動整體安坑地區的發展，期待未來新店安坑地區有展現不一樣的城市風貌。
新北捷運局長李政安表示，安坑輕軌為提高國內廠商參與比率及保障技術運轉與兼顧未來維護便利性，在淡海輕軌統包工程的招標階段，即規劃新北市境內整體輕軌系統，讓安坑輕軌得以延伸淡海輕軌22％國產化設備，使用國產國造配備比例大幅提升42％，包括列車空調、照明、座椅與內裝飾板等皆在台灣製造，整體舒適及新穎程度更優於國外列車，將提供新店、安坑地區民眾更便捷安全的捷運運輸，未來通車將有效節省雙北地區通勤時間。