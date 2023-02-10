泌尿外科運用達文西原位膀胱重建 傷口小術後癒合快

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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師曾文歆指出，根據衛生福利部過去10年的統計，泌尿上皮癌發生率高居男生癌症發生率的前10名。膀胱癌病人以往在傳統剖腹式膀胱全切除手術上，多半恢復期較長、傷口大，又因尿道無法精密縫合導致有尿失禁或是需要終身放置尿袋或導尿管的情況。但達文西輔助手術，可以讓傷口大幅減小，傷口不到1公分，手術中大幅減少出血量，且過去採用腹腔鏡手術因骨盆腔過深導致無法縫合情況，在達文西機械手臂輔助下可於不同角度及視野下完成，更減少術後漏尿情況，有效提升病人生活品質。
曾文歆說明，達文西機械手臂有5個關節可使用，可以模擬跟手一樣的3D角度，並放大10倍更細緻的達到止血及縫合的動作。奇美醫學中心10年前即引進達文西機械手臂，目前奇美醫學中心腎臟局部切除手術，最大的腫瘤已達12公分，甚至緊貼著腎臟動靜脈的腫瘤也可以精準地將腫瘤完整的切下，並避開血管做縫合。達文西微創手術在奇美醫學中心經過十年努力與近300台的經驗下，提升了腎臟局部切除手術的極限，大幅減少需要做到腎臟全切手術的機會。
曾文歆表示，高居台灣男性癌症的第5名攝護腺癌是達文西攝護腺根除手術主要治療選項之一，原因為攝護腺位於骨盆腔的最底部，不管是傳統剖腹手術及腹腔鏡手術皆是難以接近的位置，奇美醫學中心使用達文西結合了腹膜外手術的經驗，不需經由腹腔內進行攝護腺根部切除，病人可以更快進食、下床與排氣，在最短的時間內拔除病人尿管，繳尿機率高達80%以上，讓術後恢復快、出院快、預後更好。衛福部也預計在2023年將「肝部分切除術」等17項達文西手術費也納入健保部分給付的範圍。
曾文歆強調，泌尿手術後的重建對病人的恢復及預後非常重要，達文西機械手臂輔助治療是民眾的治療選擇之一，病人更能縮短手術時間、降低術中出血量、降低併發症產生、快速回復日常生活。病患可與醫師共同討論，做出對於自己身體狀況最好的選擇。