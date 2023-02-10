把握週末好天氣！下週「急凍剩12度」 情人節全台冷吱吱
明（11）日開始到星期一（2/13）前，東北季風開始減弱，連帶水氣變少，北部、東半部降雨機率小，僅臺北山區東側、基隆沿海、東半部、恆春半島有機會降雨，到了禮拜天僅剩下東半部零星陣雨，其他地區多雲到晴，氣溫適宜！到了13號下午北部、東半部開始不短暫陣雨，並且溫度持續下降，最冷時間為情人節當天晚上至15號清晨，台南以北地區最低溫下探攝氏12到14度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員趙竑表示，週末兩天降雨機率低，中部以北低溫16至18度，其他地區有19至20度，各地白天高溫相比今天都有回溫，北部跟宜花大概是22至25度，其他地方是26至29度，南部地區有機會來到30度，桃族苗沿海有低溫影響，高溫回升不明顯，預估約為20度。
好天氣直到星期一（2/13）下午結束，先迎來冷空氣以及鋒面，北部、東半部地區開始有局部短暫陣雨、東南部多雲到晴。
星期一（2/13）晚上冷空氣南下，到了情人節（2/14）當天清晨，溫度斷崖式下降，北台灣剩下15度，其他地區16至19度，最冷時間為情人節晚上至15號清晨，台南以北地區最低溫下探攝氏12到14度，冷氣團持續影響台灣到禮拜四。