WBC／21位全明星、4位MVP　點評美國隊超豪華陣容

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首先是捕手戰力，本屆賽事美國隊選進了三位捕手，包含紐約洋基隊的Kyle Higashioka、費城費城人的J.T. Realmuto以及洛杉磯道奇的Will Smith，其中Realmuto曾入選過三屆全明星、獲選三次國聯捕手銀棒獎、兩次國聯捕手金手套，預計將擔負起本屆賽事美國隊的主戰捕手，這三位球員都是首次參與WBC的賽事。
內野手戰力，美國隊共有六位內野手，分別是紐約大都會Pete Alonso、芝加哥白襪Tim Anderson、費城費城人Trea Turner、堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.以及聖路易紅雀的雙星Nolan Arenado、Paul Goldschmidt，堪稱豪華的內野陣容，Arenado與Goldschmidt都是上屆賽事美國隊的冠軍成員，Alonso則為兩屆大聯盟全壘打大賽冠軍，Anderson和Turner更是各得過一次聯盟打擊王的頭銜，最後Witt是皇家隊的頂級新秀，展現出的潛力以及運動能力都十分讓人期待。
美國隊不只內野豪華，外野更是星光熠熠，六位外野手當中就有兩位曾拿下過聯盟MVP，分別是洛杉磯天使隊的Mike Trout與洛杉磯道奇隊的Mookie Betts，其他還有去年賽季的國聯全壘打王，費城人隊的Kyle Schwarber，再加上大都會Jeff McNeil、巴爾的摩金鶯Cedric Mullins、休士頓太空人Kyle Tucker三位全明星球員，就算這份外野名單中少了因手肘傷勢退出的Bryce Harper，仍是本屆賽事數一數二的陣容。
最後是投手戰力，這一屆美國隊的投手陣容中只有三位左投手，分別是道奇隊的Clayton Kershaw、洋基隊的Nestor Cortes與大都會隊的Brooks Raley，但是光Kershaw這位九屆全明星、三屆賽揚獎、一次MVP得主，未來的準名人堂球星將首度參與經典賽，就為美國隊的投手陣容點亮一顆星光，更不用說還有Adam Wainwright、Lance Lynn、Devin Williams與Cortes等各隊主力先發、後援投手，但特別的是，美國隊本屆賽事的15位投手，都沒有在上屆的冠軍陣容。