室內口罩2／20鬆綁　哪些場所仍要戴口罩？相關規定一次看！

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室內口罩鬆綁規定公布 2大指定場所仍須戴原先傳出室內口罩將在上週宣布解禁好消息，卻因春節後確診數反彈、病房及ICU收治病人數高、各部會還須溝通討論相關細節等因素，延後宣布口罩鬆綁相關措施，讓民眾期待落空。
不過，2月9日指揮中心宣布好消息，2月20日起將實施口罩第二階段鬆綁措施。指揮中心指揮官王必勝表示，由於確診數持續下降，且病房及ICU使用率連續三日下降，再加上各部會已完成溝通、準備，因此宣布室內口罩放寬的通案性規定，相關措施可分為三個部分說明。
第一，民眾若到醫療照護機構、公共運輸及特定運具等指定場所之室內空間，須按規定全程戴口罩。
其中，「醫療照護機構」包括：醫療機構（醫院、診所、其他醫療機構）、醫事機構（藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護或護理之家）、老人福利機構（長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構）、長期照顧服務（住宿型長照機構、團體家屋）、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構等。
而「公共運輸及特定運具」則包含，鐵路、捷運、纜車、公路、客運、市區公車、計程車、空運及海運等運具及場站，以及救護車、復康巴士。
不過，王必勝提到，在上述指定場所，若是有飲食、拍照、不適合或無法配戴口罩進行檢查、治療或活動等需求，則可暫時將口罩拿下來。
4情況建議戴口罩 其餘場所自主決定室內口罩鬆綁措施中，第二部分則是提到「建議配戴口罩的特殊情境」，民眾若有發燒或呼吸道症狀、前往人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，或是與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時、年長者或免疫低下者外出時，建議仍要配戴口罩。
至於其餘的室內場所、室內空間，則由民眾自主決定是否要配戴口罩。王必勝特別提醒，所謂的「自主配戴」並非「不可以戴」，也就是說民眾如果覺得不安心想要繼續配戴口罩，都是沒有問題的。
此外，指揮中心也提到，上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理，如各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，便將依教育部及衛福部規劃，自3月6日才依通案性規定，實施室內口罩放寬。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56759
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