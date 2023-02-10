今年首例漢他病毒症候群現中部　落實防鼠3不措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢他病毒人畜共通 發燒、虛弱、頭痛、嘔吐等症狀疾管署統計，國內去(2022)年累計5例漢他病毒症候群確診病例，個案居住地為台北市(2例)、新北市、高雄市、彰化市(各1例)，自2011年起累計41例，性別以男性30例(佔73%)為多，年齡則以40歲以上29例(佔71%)為多，其中1例境外(感染國家為印尼)。
疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類經由吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞、尿、唾液)污染之飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷而感染，經由人與人接觸傳播的機會極低。漢他病毒症候群依臨床症狀分成「漢他病毒出血熱併腎症候群」及「漢他病毒肺症候群」2類，其中出血熱感染後主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。
注意環境清潔 發現鼠類排泄物應消毒疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56769
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw