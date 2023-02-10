逛台灣燈會險遭換妻？柯文哲回應了：堅決不換「琪」！
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨（9）日晚間與民眾黨台北市議員，以及過去市府團隊相關局處首長，一同前往參觀台灣燈會各個展區。台北市長蔣萬安也出面接待，並由副市長林奕華陪同參觀。不過稍晚蔣萬安在臉書上PO文，其中將柯文哲妻子陳佩琪的名字誤植為藝人陳珮騏，也引發各界議論。對此柯文哲今（10）日下午也在社群媒體上喊話「娶妻當娶陳佩琪，堅決不換琪，謝謝！」
記者丁上程／台北報導
昨日晚間蔣萬安在臉書上PO文，歡迎前市長柯文哲帶著妻子陳佩琪，以及前市府團隊成員一同前來欣賞台北燈會。不過一開始的內容，誤把陳佩琪的名字tag成藝人陳珮騏，過了10多分鐘後，該篇文章才被刪除，並重新張貼新的文章，並將名字修正為正確的「陳佩琪」；無獨有偶，民眾黨立委邱臣遠晚間在臉書的發文，同樣也把「陳佩琪」誤寫成「陳珮騏」，搞錯自家黨主席夫人的名字，後來才改正。
對此柯文哲今日下午在圖片社群平台instagram的個人專頁上，PO出與妻子陳佩琪合拍的短影音。內文寫道「一下生父vs.繼父、一下老婆換人，拜託，看個燈會要開心，真的沒這麼複雜。」柯文哲文末更霸氣喊話，直言「娶妻當娶陳佩琪，堅決不換琪，謝謝！」