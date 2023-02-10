NBA／若賈霸能持球推進？字母哥：那詹皇要再花8年破紀錄
「字母哥」Giannis Antetokounmpo已經是新生代的聯盟門面，而作為舊世代最偉大的長人之一，「天勾」Kareem Abdul-Jabbar(賈霸)又是怎麼看待他的呢？這位謙遜的長者直言自己驚豔於希臘怪物在全場中驚人的活動力，並且還能帶球製造進攻機會。
記者黃建霖/綜合報導
在談到Antetokounmpo的比賽時， Jabbar給予高度評價，還說這讓自己感覺以前被過度指導(overcoached)，「作為一名內線球員，你搶下了籃板球，最好不要試圖帶球過半場，那是我那時候的限制。Gainnis已經克服了這一切。」
而Antetokounmpo在聽到了前輩的讚美之後，也尊敬地回道：「如果Kareem可以自己帶球過半場並創造機會，要求隊友為自己設置擋拆，那他可能會得52000分，這樣的話LeBron就還需要8年的時間，才能打破紀錄。」
作為親眼見證過Jabbar球員時代的人，公鹿主帥Mike Budenholzer則表示，「我無法想像Kareem會這樣做，但我相信他可能可以做到，他在場上能到所有的事情。」
在今天的比賽中，公鹿以115:106戰勝洛杉磯湖人，拿下了近期的9連勝。Antetokounmpo出賽36分鐘，全場23投14中，得到38分10籃板6助攻；最近6場比賽，他可以場均39.2分14.7籃板5.8助攻，投籃命中率62.8%。