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又撞名！許淑華引爆甜點魂　南投輔選蔡培慧秒變吃播

▲和南投縣長同名的民進黨台北市議員許淑華，今到中興新村輔選蔡培慧，非常認真的吃甜點。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.10）
▲和南投縣長同名的民進黨台北市議員許淑華，今到中興新村輔選蔡培慧，非常認真的吃甜點。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.10）

記者顏幸如／南投報導

和國民黨南投縣長同名的台北市議員許淑華，今到中興新村輔選民進黨立委補選參選人蔡培慧，兩人在咖啡店暢談青年返鄉與地方創生，意外引爆了許淑華的甜點魂，不僅10分鐘掃光自己面前的甜點，聽到老闆研發麻薏牛奶，豪氣喊「拿來給我喝看看！」政見直播變成吃播，還說「好想住在中興新村喔！」

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昨天台北市長蔣萬安粉專小編出包，誤把柯文哲太太「陳佩琪」tag成演員「陳珮騏」，發生撞名烏龍。無獨有偶，蔡培慧昨在粉專宣傳「辣個女人」台北市松山區議員許淑華，今天（10日）將到南投為她輔選，粉絲故意標註同名同姓的南投縣長許淑華，玩撞名哏問「縣長也來支持妳囉？」

許淑華選區裡有有松菸文創、四四南村，她和蔡培慧特別選在中興新村一家知名的老宅咖啡店，開直播暢談青年返鄉與地方創生議題。許淑華說，南投不僅風景優美、氣候宜居，蔡培慧回鄉後重新活化中興新村，協助很多南投遊子返鄉創業，自己非常感動。

▲許淑華對著鏡頭秀百香果乳酪蛋糕說：「這裡面有顆粒耶！好好吃喔！」（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.10）
▲許淑華對著鏡頭秀百香果乳酪蛋糕說：「這裡面有顆粒耶！好好吃喔！」（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.10）
許淑華說，蔡培慧對家鄉的付出令她相當敬佩，也很疑惑過去的選舉，南投為什麼無法改變？蔡培慧妙回「我們必須跑得快一點，否則會被5個小朋友追趕過去」。許淑華說，前陣子她幫吳怡農助選，最終敵不過對手空戰的抹黑與造謠，她覺得很可惜。來到南投又是全然不同的政治現象，政治竟是互相輪著做！「爸爸做完兒子做、縣長當完當立委、立委當完當縣長，這些人永遠把持著資源、年輕人無法回來。」

蔡培慧說，自己到北部唸書時也很想回南投，最後是因為921地震回鄉、投入重建工作，所以她很清楚，若不解決生計問題，年輕人是回不來的。因此擔任中辦執行長時，積極縮短城鄉差距，媒合中興大學和工研院進駐、推動設立工業區和科學園區，如今工研院輔導80組青年創業，就有40組是南投在地人，還獲得法國的獎項。

▲吃完甜點，許淑華又指名喝了麻薏牛奶，這才顯得心滿意足。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.10）
▲掃完甜點，許淑華又指名喝了麻薏牛奶，這才顯得心滿意足。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.02.10）
直播前10分鐘，許淑華力撐全場，蔡培慧幾乎成了配角，當店主端來可麗露與百香果乳酪蛋糕，情勢立即扭轉！許淑華看到美食開心喊「我的甜點胃已經開囉！」，邊吃邊說「好爽口！再給我兩三個都沒問題！」蔡培慧一臉不可置信的問「真的嗎？」

當蔡培慧和店主聊全家返鄉生活、創業心情與過程，許淑華非常認真的吃甜點，不時對著鏡頭說「大家看得到嗎？這裡面有果實顆粒耶！好好吃喔！」說著說著驚覺「我已經吃光啦！」聽到老闆擅長以在地食材研發甜點飲料，店裡還有一般人不敢輕易嚐試的麻薏牛奶，她秒反應「拿來給我喝看看！」

▲許淑華走逛中興新村，直呼「好想住在這兒喔！」。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.10）
▲許淑華走逛中興新村，直呼「好想住在這兒喔！」。（圖／蔡培慧競辦提供，2023.02.10）
原本的地方創生議題分享，變成歡樂的吃播大會，許淑華也開心透露，自己最喜歡的南投景點是日月潭，其次是有如大花園的中興新村，尤其剛剛逛了漂亮的宿舍區，她直喊「好想住在這兒喔！」

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