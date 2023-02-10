又撞名！許淑華引爆甜點魂　南投輔選蔡培慧秒變吃播

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許淑華選區裡有有松菸文創、四四南村，她和蔡培慧特別選在中興新村一家知名的老宅咖啡店，開直播暢談青年返鄉與地方創生議題。許淑華說，南投不僅風景優美、氣候宜居，蔡培慧回鄉後重新活化中興新村，協助很多南投遊子返鄉創業，自己非常感動。
許淑華說，蔡培慧對家鄉的付出令她相當敬佩，也很疑惑過去的選舉，南投為什麼無法改變？蔡培慧妙回「我們必須跑得快一點，否則會被5個小朋友追趕過去」。許淑華說，前陣子她幫吳怡農助選，最終敵不過對手空戰的抹黑與造謠，她覺得很可惜。來到南投又是全然不同的政治現象，政治竟是互相輪著做！「爸爸做完兒子做、縣長當完當立委、立委當完當縣長，這些人永遠把持著資源、年輕人無法回來。」
蔡培慧說，自己到北部唸書時也很想回南投，最後是因為921地震回鄉、投入重建工作，所以她很清楚，若不解決生計問題，年輕人是回不來的。因此擔任中辦執行長時，積極縮短城鄉差距，媒合中興大學和工研院進駐、推動設立工業區和科學園區，如今工研院輔導80組青年創業，就有40組是南投在地人，還獲得法國的獎項。
直播前10分鐘，許淑華力撐全場，蔡培慧幾乎成了配角，當店主端來可麗露與百香果乳酪蛋糕，情勢立即扭轉！許淑華看到美食開心喊「我的甜點胃已經開囉！」，邊吃邊說「好爽口！再給我兩三個都沒問題！」蔡培慧一臉不可置信的問「真的嗎？」
當蔡培慧和店主聊全家返鄉生活、創業心情與過程，許淑華非常認真的吃甜點，不時對著鏡頭說「大家看得到嗎？這裡面有果實顆粒耶！好好吃喔！」說著說著驚覺「我已經吃光啦！」聽到老闆擅長以在地食材研發甜點飲料，店裡還有一般人不敢輕易嚐試的麻薏牛奶，她秒反應「拿來給我喝看看！」
原本的地方創生議題分享，變成歡樂的吃播大會，許淑華也開心透露，自己最喜歡的南投景點是日月潭，其次是有如大花園的中興新村，尤其剛剛逛了漂亮的宿舍區，她直喊「好想住在這兒喔！」