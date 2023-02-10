首次會議！5金控組永續金融先行者聯盟 5面向發揮影響力
為配合2050年淨零排放政策及促進永續發展，元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控及國泰金控在金管會的號召下，去（2022）年9月成立「永續金融先行者聯盟」，今（2023）年由中信金控擔任先行者聯盟會議首屆主席，並在今（10）日邀請金管會、經濟部商業司與聯盟成員共商永續金融推進大業，打造共享、開放的平台，期盼在5大議題採取更積極的行動，發揮金融業的影響力。
記者顏真真／台北報導
今日與會代表包括金管會綜合規劃處處長胡則華、經濟部商業司專門委員翁靜婷、會議主席中信金控總經理陳佳文及聯盟成員代表元大金控總經理翁健、玉山金總經理陳美滿、第一金控總經理陳芬蘭及國泰金控總經理李長庚聯盟成員亦擔任「金融業淨零推動工作平台」各工作群召集人，包括元大金控主責「培力與證照工作群」、中信金控主責「資料與風控組工作群」、玉山金控主責「政策與指引工作群」、第一金控主責「國內外推廣工作群」，以及國泰金控主責「資金與統計工作群」，並在會中報告各工作群2023年度工作計畫，亦就強化金融業自主節電管理、以及推廣綠色金融商品與服務等議題進行意見交流。
陳佳文致詞時指出，2050年淨零排放是國家既定政策，氣候變遷因應法也在今年1月三讀通過，必須加快低碳能源轉型，金融業者是資本市場主要投、融資的資金供應者，成為協助客戶轉型的重要角色。中信金控作為第一屆輪值主席，肩負永續金融教育和推廣的使命，主責成立「永續金融先行者聯盟」Facebook粉絲專頁，5大金控化身為金融業英雄者聯盟，以有趣、深入淺出的方式向民眾傳達永續金融的意涵與先行者作為，並分享國內外永續相關新知。
先行者聯盟期盼發揮雁行效應，透過在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」5大面向採取更積極、實際的行動，引領金融業正視氣候變遷問題，凝聚並發揮影響力，共同推動永續發展。而中信金早期即意識到金融業對環境永續發展責無旁貸，率先加入許多國際標準和倡議，這次擔任先行者聯盟第一棒，將打造共享、開放的平台，與志同道合的聯盟夥伴共同努力，在5大議題採取更積極的行動，發揮金融業的影響力。