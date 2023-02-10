WBC／豪華程度不輸美國！多明尼加由魚王、教士雙星領軍

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今年賽事多明尼加在捕手戰力上，只選進了兩位選手，分別是坦帕灣光芒隊的Francisco Mejía以及目前尚未找到東家的Gary Sánchez，Mejía是大聯盟中接捕能力最好的捕手，而入選過兩屆全明星、奪下一座捕手銀棒獎的Sánchez，大聯盟8年生涯共敲出了154支全壘打，在攻、守兩端都能滿足球隊的需求，但在眾星雲集的多明尼加打線中，捕手火力確實並不是第一順位的攻擊點。
豪華的內野陣容，一眼望去有包含光芒隊的頭號新秀Wander Franco、多倫多藍鳥隊的Vladimir Guerrero Jr.、聖地牙哥教士隊的Manny Machado、去年季後賽大放異彩的休士頓太空人Jeremy Peña、波士頓紅襪隊Rafael Devers、密爾瓦基釀酒人隊Willy Adames、亞利桑那響尾蛇Ketel Marte，甚至還有第三屆賽事的MVP-Robinson Canó，每一位都是現今大聯盟球隊先發甚至明星等級的選手。
多明尼加的外野共有5位選手，有西雅圖水手隊的兩位明星外野Teoscar Hernández、Julio Rodríguez、芝加哥白襪隊的Eloy Jiménez，與教士隊的明星外野Juan Soto，再加上本次多明尼加隊的總管Nelson Cruz，這五個人就拿下了多達11座大聯盟外野銀棒獎，其中Rodríguez是去年賽季的美聯新人王，Soto、Hernández也都是明星級打者，關鍵時刻還有大聯盟生涯459轟的Cruz代打，絕對是本屆賽事中前三名的外野陣容。
除了豪華的打線外，多明尼加的先發投手陣容就是以去年賽季的國聯賽揚強投，邁阿密馬林魚隊的Sandy Alcantara領軍，加上去年曾在世界大賽投出接力無安打比賽的休士頓太空人Cristian Javier，以及回春老將Johnny Cueto等，後援陣容則有新賽季將轉戰費城費城人的明星守護神Gregory Soto，與舊金山巨人隊的年輕終結者Camilo Doval把關，被看好十分有機會一拚相隔10年的冠軍。