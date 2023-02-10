該不該凍卵？醫指重要關鍵！必知10件事，考量、流程、費用一次詳解。

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卵子受孕黃金時間：鍾繼賢醫師指出，女性生孕是越早越好，卵子品質較佳，懷孕機率也較高，普遍建議在35歲之前，35歲便算高齡產婦，寶寶異常的機率也會較高，如唐氏症、染色體異常疾病等。
凍卵流程如何進行？單從凍卵過程來看相當簡單，並沒有什麼負擔，首先會先進行各項評估，如AMH、超音波、抽血檢測、卵巢功能等。約第二天開始施打排卵針，一天打一針，約施打八到十天左右，當中回診1-2次追蹤，確定濾泡夠大可以取卵後便會打破卵針，兩天後取卵，通常會是在第12至14天取卵，過程普遍可在30分鐘至1小時內，取卵後便結束療程，待麻醉退去甦醒後當天便可回家，凍卵會在當日進行。
需要幾次療程？取卵後若AMH值正常，在3-5左右，取卵量夠，一般約可取15至20顆左右，取卵一次即可；若取卵量較低，例如AMH值不到1，取卵量一次僅5-6顆，覺得不夠，可繼續追加、收集卵子。
該不該凍卵？必知10件事一次詳解。
年齡、經費考量：鍾繼賢醫師表示，凍卵其實就是先將可用的卵子取出，因此品質是越早越好。不過考量經濟、生活等各項因素，通常不會在20歲初就凍卵，加上考量品質，最佳建議在35歲之前，因為費用通常視凍卵顆數、針劑數量，約落在15-20萬不等。
身體考量：卵巢早衰在年齡及經濟因素之外，也有許多需要考量，卵巢早衰是其中關鍵，鍾繼賢醫師建議，像是子宮內膜異位如巧克力囊腫、癌症需化療或電療者就可能影響卵巢功能，自體免疫疾病者也有可能使卵巢衰竭，這些族群就會先建議進行凍卵。
對象考量：男性不孕症另一方面，不孕症也可能出自於男性，若需等待男方治療，女性也可先考量凍卵。若男性提早發現自己精蟲品質將來可能有問題，如生孕時年齡已大、需專注於工作等，也可以考慮凍精，考量同凍卵。
卵子庫存量與AMH值？凍卵也有不少人會特別關注卵子庫存量，對此鍾繼賢醫師表示，卵子的庫存量目前各界皆有不同的觀點，鍾醫師認為應考量CP值，也就是「是否值得」。AMH值正常值約3-5，小於3就建議可以先凍卵，但若小於3甚至低於1，凍卵量就會太少，若以樂透來看，就是樂透張數較少，雖一樣有機會、會中的卵子也就那一顆、AMH也僅是個參考數值，不過機會相對較少的情況下，就需考量在這少數量的卵子中提升可受孕機率。因此AMH雖非絕對，不過還是建議趁卵巢功能尚未太差前進行。
卵子使用率、冷凍期限、受精成功率：至於凍卵後的卵子使用率、冷凍時間、受孕成功率等，鍾繼賢醫師則表示，卵子使用率主要看個人的人生規劃，也視當前的生活有所不同，若參考美國調查數據，因醫療因素如癌症需做電療化療等醫療問題需凍卵者，使用率約10%；若是有規劃生孕、尚無對象、還不確定等族群，卵子使用率則可達40%。
取卵後冷凍時間以技術和法規來看，凍卵可無限期，不過凍胚胎依法規定就是冷凍10年，兩者皆會需持續支付冷凍費用，通常約一年8千至1萬不等。而受精率因以「精蟲顯微注射」進行，普遍可達70-85%，受精機率是高的。
凍卵、受精要先結婚？凍卵後何時能取用受精，需看是否結婚。凍卵無需先結婚，但受精依台灣法規就是必須。而也有民眾因個人考量會將卵子送到其他無婚姻限制的國家受精，如美國，就不受台灣法規限制，如有需要這也是個可考量的方法。
會不會影響母體、胎兒？至於凍卵生孕是否會影響母體、胎兒健康，是否會提早進入更年期、增罹癌機率，或其他感染、變胖等，鍾繼賢醫師則表示不論是母體或胎兒都不會有所影響，這已經過大量研究證實。
凍卵僅是取出當下可用卵子避免過期，並非增加卵子、身體消耗，因此並不會影響母體或胎兒健康。而凍卵時也會用抗生素預防，感染機率自然低。至於變胖是會有短期水腫的可能，但並非脂肪變多而發胖。不過多囊性卵巢者是有可能使得卵巢過度刺激，但現已有多項方式可避免及控制，如藥物控制。
該不該凍卵最最關鍵考量！醫：有一點點想生就該考慮。
除了身體狀態、卵子情況、經濟費用等上述諸多考量，也會需要思考「動機」為何，有人是思考「自己是否想要小孩」，也有人是考量「將來的另一伴是否會想要小孩」等等，對此鍾繼賢醫師則認為最重要的關鍵在「有沒有想生」。
醫師認為，有在思考，即便只有一點點，也建議凍卵。凍卵是個給自己將來有個選擇的機會、另留一手，並非一定要生，若沒凍卵，之後想生恐怕就沒機會。
凍卵是一個人生規劃，而人的想法都會隨著時間改變。常見例子就包括認為自己不會結婚、生小孩，但後來真的遇到真命天子了，便結婚生子了。又或者，對的另一伴出現，而他的人生規劃希望能有小孩，若此時已無法生，確實可能因為人生規畫不同而錯過。因此除非超過100%鐵了心確定堅決不生，否則建議先為自己的將來有所安排，不論是為了自己或是另一伴。只要有想，哪怕只有一點點或不確定，都還是建議仔細考慮為佳。
凍卵未必就要用、馬上用，她為自己留一手40歲生二寶！
鍾繼賢醫師也分享一名凍卵案例，相當欣賞她的做法。案例約30歲就先凍卵，時間點非常早且少見，大多35歲才凍。這之間她身邊沒有對象，直到38歲遇到適合的對象後結婚並規劃生子。特別的是，婚後生孕她並沒有直接將冷凍卵子解凍使用，而是先進行自然懷孕，也很順利產下了寶寶。到了40歲想要第二胎，此時已難自然懷孕，便回過頭來解凍卵子受精，順利產下二寶。
從這例子可見，凍卵並非就得使用，而是為自己另留一手，讓自己隨時都保持有機會的狀態，有需要的時候再拿出來用，想生的時候隨時可以生。更全面的了解凍卵資訊，可到現場與醫師討論及諮詢，更有助規劃凍卵及生子，對將來成家幸福更有幫助。
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