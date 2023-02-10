老伯冬天吃橘子竟胃腫瘤大出血！　醫揭冬天易得胃病三大原因

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在此錢政弘歸納以下幾個可能的原因和機轉：
生理反應
當天氣寒冷的時候會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，這時候血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。如此說來，天冷時在肚子上放一個暖暖包就比較不會胃痛的說法，好像有些道理。
抽煙、喝酒和重口味飲食增加
冬天裡很多人為了取暖會多抽煙和多喝酒，尤其這個時候常有尾牙聚餐，喝酒的場合變多，胃就容易出問題。同樣的在冬天，大家會比較常吃麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣食物，重口味的食物也比較傷胃。
幽門螺旋桿菌感染
幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因，根據研究指出，在冬天感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而夏天發生的比例較低。
藥物使用增加
冬天的天氣濕冷，關節炎容易發作，因此「消炎止痛藥」的使用就增加；慢性肺病和氣喘發病也增加「類固醇」的使用；心血管疾病在這時候也容易出現，造成「阿司匹林和抗凝血藥」用量增加，很容易造成潰瘍出血。這3種藥都會讓消化性潰瘍惡化。
錢政弘文中分享到他最近所收治的一位60多歲男性住院病患，因患有胃癌的病史目前在抗癌治療中，過去的一年病情還算穩定，沒有什麼併發症。可是最近突然大出血、暈眩至需要住院，經胃鏡檢查發現是胃腫瘤在出血，在討論最近的飲食情況時他表示在罹癌之後已經戒掉煙酒，在飲食也方面非常注意，很少外食、烹煮很清淡，除了胃藥之外，沒有另外服用藥物。醫師一再追問之下，才得知在出血之前他每天都吃一顆「橘子」，因為最近橘子是產季，水分多又好吃，所以就吃的比較多。
對此錢政弘提醒大家，橘子含有豐富的維生素C、鉀和多酚，可保護呼吸道，不過柑橘類如柑橘、柳橙、檸檬等算酸性水果，是有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血的風險，建議有胃病或胃食道逆流的人要避免，不過平常人多吃無妨。
本文經 錢政弘醫師 臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》授權報導
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