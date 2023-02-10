大便浮起來是什麼病？　醫警：便便「浮油、灰白、偏黑」請儘速就醫

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正常大便次數
人一定要每天大一次便才正常嗎？林相宏指出，其實一天3次到3天一次大便都是正常的情況，不用強求每天要解便；如過一個禮拜少於3次大便可以稱為便秘；而一天放10至18次屁都是正常的情況，正常的解便時間大約10至15分鐘；此外他也提醒大家不要玩手機玩太久，否則容易長痔瘡。
糞便該沉下去還是浮起來
有人說「我的糞便都浮在水面，是不是得了大腸癌？」糞便該沉下去還是浮起來才是健康的呢？林相宏解釋，並不是沉下去或是浮起來就代表生了什麼嚴重的疾病，其實大便沉沉浮浮和所吃下的東西有關，糞便比較容易浮起來一般是吃了比較多產氣的食物或是膳食纖維，例如豆類、奶類、碳酸飲料、高麗菜類等，因為高纖維在消化過程中細菌發酵增加，會產生較多空氣滯留在糞便中，導致糞便漂浮。
- 何時要就醫：
正常大便是什麼顏色
林相宏進一步說明，正常的糞便是棕色的，從淺棕色到像意式濃縮咖啡（espresso）的深棕色都是正常的情況。如果你的便便有點綠色，那也沒問題，綠色便便可能表明食物沒有在消化道中停留足夠的時間，或者吃了大量的綠葉蔬菜，例如菠菜等。
- 何時要就醫：
他在文中提到一個病例，這位客戶很機警地發現自己的糞便偏黑色，不過一開始外院只做了胃鏡，並且當成胃部問題治療了3個月，直到患者又再次出現黑便後才做了大腸鏡，發現原來是「大腸原位癌」造成的出血，病患最終接受大腸鏡切除腫瘤之後就不再排出黑便了。
本文經 林相宏醫師 臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》授權報導
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