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大便浮起來是什麼病？　醫警：便便「浮油、灰白、偏黑」請儘速就醫

大便浮起來是什麼病？　醫警：便便「浮油、灰白、偏黑」請儘速就醫
大便浮起來是什麼病？　醫警：便便「浮油、灰白、偏黑」請儘速就醫

每日健康-每日都做得到的健康

「看大便」是醫生的常規檢查之一，某些疾病是可以從檢查大便被診斷出來的，禾馨民權健康管理診所院長林相宏醫師在臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》分享到一些客戶很喜歡照大便給他看，甚至把一個月的大便做成Excel列表，或是很害羞的從手機拿出照片問醫師敢不敢看，對此他開玩笑直言「早就麻痺了」，因為連90歲老人家的陳年老屎都在大腸鏡「喇賽」過了，一般的屎是嚇不了他的 。

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林相宏醫師授權提供
林相宏醫師授權提供
正常大便次數

人一定要每天大一次便才正常嗎？林相宏指出，其實一天3次到3天一次大便都是正常的情況，不用強求每天要解便；如過一個禮拜少於3次大便可以稱為便秘；而一天放10至18次屁都是正常的情況，正常的解便時間大約10至15分鐘；此外他也提醒大家不要玩手機玩太久，否則容易長痔瘡。

糞便該沉下去還是浮起來

有人說「我的糞便都浮在水面，是不是得了大腸癌？」糞便該沉下去還是浮起來才是健康的呢？林相宏解釋，並不是沉下去或是浮起來就代表生了什麼嚴重的疾病，其實大便沉沉浮浮和所吃下的東西有關，糞便比較容易浮起來一般是吃了比較多產氣的食物或是膳食纖維，例如豆類、奶類、碳酸飲料、高麗菜類等，因為高纖維在消化過程中細菌發酵增加，會產生較多空氣滯留在糞便中，導致糞便漂浮。

  • 何時要就醫：
如果伴隨拉肚子的情況，可能是細菌或是病毒感染；如果伴隨糞便有浮油的情況，就要比較注意，可能是胰臟問題或是小腸吸收有問題，建議盡快就醫。

正常大便是什麼顏色

林相宏進一步說明，正常的糞便是棕色的，從淺棕色到像意式濃縮咖啡（espresso）的深棕色都是正常的情況。如果你的便便有點綠色，那也沒問題，綠色便便可能表明食物沒有在消化道中停留足夠的時間，或者吃了大量的綠葉蔬菜，例如菠菜等。

  • 何時要就醫：
林相宏發出警告，糞便偏灰白一般表示膽汁排泄過程有問題，是非常危險的情況，要小心胰臟或是膽的問題；而糞便顏色偏黑 一般表示可能有胃出血的情況，不過要先排除是不是吃了鐵劑或是特定胃藥(Bismuth)；糞便帶血一般表示可能有腸道出血的情況，可能是大腸問題居多；因此他特別強調，糞便偏黑或是帶血都建議同時檢查胃鏡和大腸鏡。

他在文中提到一個病例，這位客戶很機警地發現自己的糞便偏黑色，不過一開始外院只做了胃鏡，並且當成胃部問題治療了3個月，直到患者又再次出現黑便後才做了大腸鏡，發現原來是「大腸原位癌」造成的出血，病患最終接受大腸鏡切除腫瘤之後就不再排出黑便了。

 

本文經 林相宏醫師 臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》授權報導

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