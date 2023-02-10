國內專利前十名集中在「這些」產業 台積電連7年奪冠
經濟部智慧局今（10）日公布2022年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，國內由台積電以1534件七度居冠，且三種專利前十大集中在半導體、顯示器及資通訊產業。外國由應用材料881件首次榮登榜首；三種專利獲證方面，由台積電1196件及高通573件分居本國人及外國人之首。
記者鄭妤安／台北報導
2022年國內三種專利前十大集中在半導體、顯示器及資通訊產業。其中，台積電專利申請1534件，自2016年起穩居首位；其次為宏碁530件、友達光電505件。聯發科412件，也以年增58%創近3年新高。南亞科371件、群創336件，其申請量雙雙刷新近10年以來最高紀錄。
2022年國內百大三種專利申請1萬2771件，年增4%，由於企業和學校申請量上升，發明專利9555件、設計專利793件各成長4%、14%，此外，企業和研究機構也帶動新型專利2423件年增3%。
國內有6家銀行進入三種專利申請百大，其中合作金庫以220件高居銀行榜首，其次為台灣銀行214件，兆豐銀行205件位居第3，其發明專利申請量則為第一，此外，台新銀行以87件首次進入三種專利申請百大。